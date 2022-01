Look Back: Fujimoto colpisce ancora, raggiunto il mezzo milione di copie in circolazione

Una delle grandi sorprese degli ultimi anni è stata l'amata e discussa serie di Chainsaw Man, firmata da Tatsuki Fujimoto, il quale ha già specificato che ci sarà un seguito. Mentre la community attende anche la trasposizione animata della storia di Denji, ad opera dello studio MAPPA, l'attenzione dei fan è stata catturata dal one shot Look Back.

La commovente e delicata storia di Ayumu Fujino e della sua compagna di classe Kyomoto, raccontata da Fujimoto in 145 pagine dal ritmo coinvolgente e strutturato in maniera ciclica per rendere più evidente il miglioramento artistico della protagonista, è infatti riuscita a raggiungere l'incredibile traguardo delle 500 mila copie in circolazione, come riportato da WSJ_manga nel post in calce.

Il successo della pubblicazione digitale di Look Back su Manga Plus, e lo spropositato numero di vendite raggiunto a poche ore dall'uscita della versione cartacea, erano già sentori dell'importanza che l'opera avrebbe avuto. Sembra inoltre che la vittoria del premio Kono Manga ga Sugoi, precisamente nella categoria maschile, abbia ulteriormente aumentato la popolarità della storia, giustificando in parte l'impressionante cifra raggiunta nelle vendite, considerando che si tratta pur sempre di un one shot.

E voi cosa ne pensate? Avete letto Look Back? Diteci le vostre opinioni nella sezione riservata ai commenti.