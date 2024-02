Look Back: il one shot capolavoro di Fujimoto diventa un film, ecco il primo trailer!

Il 2024 è iniziato con molti rumor su un ipotetico adattamento animato di Look Back, storia one-shot pluripremiata e realizzata da Tatsuki Fujimoto, mangaka arrivato alla fama mondiale grazie alla serie Chainsaw Man. Ora, dopo qualche altra indiscrezione relativa alla registrazione di un sito dal nome curioso, ecco la conferma in un trailer.

Come molti di voi ricorderanno, infatti, il 1 febbraio 2024 è stato registrato in Giappone il sito lookbackanime, e a distanza di nemmeno due settimane è arrivato il breve teaser che potete vedere nel post di @AniNewsAndFacts riportato in fondo alla pagina. Ad occuparsi della produzione è lo studio d’animazione Durian, mentre la regia è stata affidata completamente a Kiyotaka Oshiyama. In appena trenta secondi, il video mostra la scena più iconica del racconto, nonché copertina del tankobon, vale a dire la giovane Ayumu Fujino impegnata a disegnare durante la notte, accumulando tavole su tavole, spinta dalla sua sconfinata passione per il disegno e per dimostrare il suo talento.

Nei secondi finali di questo breve teaser viene poi confermata la data d’uscita. L’anime di Look Back arriverà nelle sale giapponesi il 28 giugno 2024. È ancora presto per sapere con certezza se Crunchyroll o altri servizi in streaming e piattaforme porteranno al di fuori del Giappone, magari in simulcast, il film, ma si tratta comunque di una produzione importante, visto il meritato successo riscosso dal racconto a livello mondiale, vi ricordiamo che Star Comics l’ha portato in Italia in due edizioni, brossura e cartonata, e che potrebbe rendere l’attesa del film di Chainsaw Man ad opera dello studio MAPPA meno pesante.

Fateci sapere, come di consueto, cosa ne pensate di questo breve teaser di Look Back nei commenti.