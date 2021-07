Look Back: il one-shot dall'autore di Chainsaw Man uscirà il 19 luglio, e sarà lunghissimo

Il tanto atteso one-shot dall'autore di Chainsaw Man debutterà il 19 luglio 2021 in Giappone, sul portale web Shonen Jump Plus. L'autore ha recentemente annunciato che la storia si intitolerà Look Back e che sarà composta da ben 140 pagine, praticamente la lunghezza di un intero Volume.

Tatsuki Fujimoto non ha rivelato molte informazioni sul one-shot, quindi al momento non sappiamo se si tratterà di una storia legata a Chainsaw Man o di qualcosa di completamente originale. Considerando il modo in cui è stata pubblicizzata la nuova storia, l'ipotesi più probabile è che si tratti di qualcosa di completamente diverso, ma fortunatamente riceveremo una risposta definitiva entro pochi giorni.

Oltre al one-shot, che speriamo venga pubblicato nel giorno d'uscita anche su MangaPlus, l'autore ha già confermato di essere a buon punto con la produzione del sequel del manga, anch'esso in uscita nel 2021. Al momento il mangaka ha solo affermato che si tratterà di una "storia completamente diversa" da quella di Denji, ma non è chiaro se la serializzazione continuerà nel Volume 12 o se si tratterà di un fumetto completamente nuovo.

E voi cosa ne dite? Curiosi di leggere il one-shot? Ditecelo nei commenti! Noi intanto approfittiamo dell'occasione per ricordarvi che Chainsaw Man riceverà presto un anime, attualmente in produzione presso gli studi di MAPPA e in uscita in autunno.