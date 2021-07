Look Back: oneshot dell'autore di Chainsaw Man diventa un volume e già spopola su Amazon

Conclusa la prima parte di Chainsaw Man su Weekly Shonen Jump, Tatsuki Fujimoto ha deciso di prendersi uno stop per preparare la seconda parte che sarà disponibile nei prossimi mesi su MangaPlus. A sorpresa però l'autore aveva già un altro progetto in cantiere, il mastodontico oneshot Look Back uscito il 19 luglio 2021 su Shonen Jump+ e MangaPlus.

Questo capitolo autoconclusivo ha convinto davvero tutti, tra pubblico, critica e anche i colleghi mangaka. Inio Asano e altri autori hanno speso belle parole per Look Back, il quale è oramai diventato virale sia in Giappone che nel resto del mondo, come dimostrano le visite sui siti ufficiali e le menzioni su Twitter e Reddit. La storia del mangaka di Chainsaw Man arriverà però anche in versione volume in Giappone.

È stato infatti annunciato che il 3 settembre 2021 Look Back arriverà sugli scaffali giapponesi in un volume unico. A poche ore dall'annuncio, Look Back è apparso anche su Amazon dove è piovuta una pioggia di ordinazioni. Talmente tante che il volume è al settimo posto dei più preordinati su Amazon Japan.

Considerato che adesso arriverà anche in formato volume, non è da escludere un approdo di Look Back anche nelle fumetterie italiane nei prossimi anni.