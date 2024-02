Look Back: il premiato one-shot di Fujimoto diventerà un anime? Sembra di sì

Il 12 gennaio 2024 sui social apparivano le prime indiscrezioni riguardo un adattamento animato di Look Back racconto one-shot di Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man e di altre opere così apprezzate da esser diventato uno dei mangaka più premiati degli ultimi anni. Finalmente, però, sembra essere arrivata una conferma sulla produzione.

Mentre gli appassionati del lavoro di Fujimoto attendono con ansia i nuovi capitoli della storia di Denji, e l’annuncio di una data d’uscita per il film di Chainsaw Man in cui verrà adattato l’arco di Reze da parte dello studio MAPPA, a sorpresa è arrivata la notizia che oggi, 1 febbraio 2024, è stato registrato il sito lookbackanime, come specificato nel post presente in fondo alla pagina.

Un’informazione che sembrerebbe cancellare ogni dubbio sui rumor emersi nelle scorse settimane, ma che vi invitiamo comunque a prendere con cautela, aspettando una conferma ufficiale dallo studio d’animazione che se ne occuperà. Vista la quantità limitata del materiale originale, possiamo comunque aspettarci che Look Back venga trasposto in un film piuttosto che in una serie.

Per chi volesse sapere di più sulla storia e sul racconto one-shot ecco una breve presentazione: Auymu Fujino dimostra sin dalle scuole elementari un grande talento artistico e sogna di diventare una mangaka. Dopo aver iniziato a pubblicare i suoi lavori sul giornalino scolastico, conosce Kyomoto, ragazza i cui disegni hanno uno stile molto più raffinato e curato. La rivalità tra le due si trasformerà in amicizia e complicità, e avrà come risultato la pubblicazione di manga di successo, almeno fino a quando la vita non deciderà di stravolgere tutto.

In conclusione, vi lasciamo alla nostra recensione di Look Back, e ricordiamo che Fujimoto potrebbe smettere di disegnare dopo la fine di Chainsaw Man.