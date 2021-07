Look Back scala le classifiche: il oneshot dell'autore di Chainsaw Man è il più amato

Conclusa la prima parte di Chainsaw Man, il mangaka Tatsuki Fujimoto ha deciso di prendersi qualche mese di pausa. Ufficialmente era per prepararsi al meglio alla seconda fase del suo manga, che stavolta sarà pubblicata su Shonen Jump+. Ma segretamente in questi mesi ha lavorato anche su un nuovo progetto, il oneshot Look Back.

Look Back è stato annunciato come un oneshot lunghissimo, di oltre 140 pagine. La sua pubblicazione su Shonen Jump+ e su MangaPlus è avvenuta domenica 18 luglio 2021, prendendo tutti di sorpresa. La storia è inedita e completamente slegata da Chainsaw Man o dagli altri lavori del mangaka, che stavolta ha deciso di realizzare un racconto intimo, particolare e commovente.

Sono bastate poche ore per catturare il pubblico di tutto il mondo. Sia gli appassionati che gli addetti ai lavori hanno ammirato Look Back, apprezzandolo e commentandolo sui vari social. Nelle ultime ore sono in tanti ad averlo letto e ad averlo aggiunto su My Anime List, noto portale utile per contrassegnare i manga letti e anime visti e potergli dare un voto.

Look Back ha appena raggiunto la prima posizione su My Anime List nella categoria oneshot, superando il capitolo pilota di A Silent Voice che da anni dominava la classifica. Il oneshot del capolavoro di Yoshitoki Oima, che è sempre stato primo con una media di circa 8,5, è stato superato da Look Back in pochi giorni, con il capitolo di Fujimoto che ha ottenuto una media di 8,54. Un consenso quindi largo e che potrebbe portarlo a breve anche nella top 100 dei manga con il voto più alto sul sito.