Look Back: la Shueisha impone modifiche al oneshot dell'autore di Chainsaw Man, il perché

A inizio luglio ha fatto la sua comparsa il oneshot Look Back, un prodotto inatteso da parte di Tatsuki Fujimoto, il mangaka di Chainsaw Man. Nessuno si aspettava un capitolo autoconclusivo del genere, così intenso e commovente, tanto da lasciare senza parole il mangaka di Buonanotte Punpun e tanti altri.

Anche la nostra recensione di Look Back conferma quanto Tatsuki Fujimoto abbia creato un'opera breve ma straordinaria. La storia riprende anche alcuni fatti reali, come l'incendio alla Kyoto Animation che ha scosso il Giappone e il mondo intero nel luglio 2019. Fujimoto ha palesemente introdotto anche il piromane sotto altre vesti, dandogli un atteggiamento paranoico e schizofrenico. Proprio queste frasi sono finite sotto la lente d'ingrandimento della casa editrice a causa di alcune critiche.

In queste ore, Shonen Jump+ ha annunciato sulla sua pagina Twitter di aver modificato il oneshot Look Back per rimuovere le "espressioni inappropriate" presenti. I cambi sono stati effettuati per "il desiderio di evitare di ritrarre qualcosa che possa essere associato a una promozione di discriminazione o pregiudizio".

Diversi lettori giapponesi hanno accolto bene la notizia, altri invece hanno avuto il parere contrario, sostenendo che andava mantenuta la scelta originale. Per ora sembra che queste modifiche siano state apportate esclusivamente alla versione giapponese e non a quella inglese disponibile su MangaPlus.