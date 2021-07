Look Back: il sorprendente one shot dell'autore di Chainsaw Man approda su Manga Plus

Tatsuki Fujimoto, autore di Chainsaw Man è tornato con una nuova storia, del tutto originale e distante dal pericoloso universo di Denji. Look Back, disponibile ora sul sito e sull’applicazione di Manga Plus, è una storia delicata, drammatica, del tutto plausibile, che si sviluppa in 145 tavole capaci di coinvolgere e sorprendere i lettori.

I toni di Look Back sono estremamente diversi da quelli adottati da Fujimoto nella serie che l'ha reso celebre, e ciò ha contribuito a renderla una gradita sorpresa. Protagonista della storia è Ayumu Fujino, studentessa delle elementari, con un particolare talento nel disegnare. Nonostante il suo incredibile talento, Fujino si rende conto di non essere la migliore. Un giorno infatti, leggendo il giornale scolastico dove lei stessa pubblica dei piccoli siparietti comici, nota gli straordinari disegni di Kyomoto, sua compagna di classe che perennemente assenta da scuola.

Fujino capisce quanto sia fondamentale la costanza. Comincia quindi a comprare manuali e libri che spiegano come disegnare e perfezionare la propria tecnica, e trascorre ben due anni a disegnare ogni giorno. Giunta al diploma il professore responsabile della sua sezione le chiede di portare la pergamena a Kyomoto, dandole anche l'indirizzo.

La protagonista, seppur controvoglia, accetta di andare dalla compagna, mai incontrata prima d'ora. Una volta lì non riceve alcuna risposta, e decide quindi di entrare comunque. Svoltando trova un corridoio tappezzato di pile di disegni, e in fondo una porta chiusa. Ricevendo nuovamente il totale silenzio come risposta, Fujino disegna istintivamente delle vignette comiche riguardo quella situazione.

Il caso vuole però che quel foglio finisca esattamente sotto la porta, e arrivi nella camera di Kyomoto. Quell'evento bizzarro segnerà la nascita di una grande amicizia. Le due diventeranno delle promettenti autrici realizzando diversi manga insieme, ma si ritroveranno anche a dover affrontare i classici problemi della vita, e a dover prendere importanti decisioni riguardo il loro futuro.

