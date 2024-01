Look Back di Tatsumi Fujimoto verrà animato? L'indiscrezione accende le speranze

Tatsuki Fujimoto, nonostante la giovane età, ha già regalato ai fan opere come Chainsaw Man, Fire-Punch e Goodbye Eri. Dopo la splendida trasposizione animata di Chainsaw Man di Mappa, lo studio d'animazione - tra i più in voga al momento - ha dichiarato che sarebbe felice di adattare tutte le opere di Fujimoto. Alle parole, ora, potrebbero far seguito i fatti!

Stando ad un tweet di @MappleYellovv, un noto insider del settore anime, un recente One-Shot di Fujimoto, intitolato Look Back, potrebbe avere presto un adattamento anime. Il tweet, poi rimosso da X/Twitter, faceva riferimento al titolo dell'opera drammatica di Fujimoto. A meno che non sia stata una semplice "riflessione sul passato", l'insider potrebbe aver lanciato un indizio sul futuro del noto manga. Inoltre, LOOK BACK, è stato presentato da Fujimoto con un titolo scritto interamente in maiuscolo, proprio come le parole uste nell'indiscrezione pubblicata da @MappleYellovv, che di solito scrive i suoi tweet in minuscolo.

C'è la possibilità, ovviamente, che il leaker si riferisse ad altro, ma è impossibile non pensare al manga di Fujimoto: una riduzione animata che sarebbe anche una mossa èerfetta per rilanciare l'opera, che richiederebbe sicuramente meno tempo di Fire-Punch o Goodbye Eri. Chiaramente, Look Back si presta bene alla distribuzione di un singolo OVA, poiché la storia è breve e autoconclusiva, se si esclude la possibilità di un'espansione della narrazione originale.

Si potrebbe dunque pensare ad un trattamento simile a quello riservato a Monsters di Eiichiro Oda. Cosa ne pensate di questo misterioso tweet, poi scomparso dai radar? Desiderate un anime di Look Back? Fatecelo sapere nei commenti.