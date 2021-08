Look Back: presentata la cover ufficiale del volume che raccoglierà il toccante one shot

La pubblicazione della storia Look Back di Tatsuki Fujimoto, autore celebre per la serie Chainsaw Man, ha catturato l'attenzione di molti lettori, riscuotendo un grande successo, soprattutto per le tematiche trattate. In seguito all'annuncio di un'edizione tankobon del one shot, la casa editrice Shueisha ha rivelato la cover ufficiale del volume.

La singolare e toccante storia delle due giovani mangaka Ayumu Fujino e Kyomoto è stata inizialmente pubblicata sulla piattaforma Manga Plus il 18 luglio 2021, venendo riconosciuta immediatamente come un racconto intimo e sorprendente, soprattutto se si considerano i toni adottati da Fujimoto rispetto a quanto letto in Chainsaw Man. Visto il travolgente successo e la strepitosa accoglienza ricevuta, la casa editrice ha annunciato la pubblicazione di una versione fisica di Look Back, prevista per il 3 settembre 2021, rivelando solo di recente la cover che Fujimoto ha disegnato appositamente per il volume unico.

Sebbene la storia si svolga nel corso di diversi anni, nell'illustrazione del mangaka, che potete vedere nel post di @WSJ_manga presente in calce, Ayumu appare ancora una giovane studentessa impegnata a disegnare nella sua cameretta, circondata da libri, manuali e disegni per migliorare il proprio stile.

Infine ricordiamo che persino Inio Asano è rimasto colpito dalla storia, e vi lasciamo alla nostra recensione di Look Back.