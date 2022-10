Lookism approda su Netflix a novembre: l'anime si mostra in un nuovo trailer e key visual

Il mondo degli anime è sempre stato legato a doppio filo al Giappone, patria di questi prodotti. La popolarità dei manga ha consentito questi adattamenti, ma negli ultimi anni il filone sudcoreano è diventato sempre più importante. L'annuncio di Tower of God, di Noblesse e tanti altri col loro successo hanno consentito anche l'anime di Lookism.

Da Webtoon, portale che pubblica i manhwa in varie lingue, arriva questo prodotto sempre molto concentrato sul mondo sudcoreano. Un ragazzo basso, tarchiato e brutto viene continuamente deriso in una società che dà tantissima importanza alla bellezza. Improvvisamente però, per ragioni sconosciute, questo ragazzo si risveglia in un nuovo corpo estremamente bello, alto, agile e muscoloso. È da qui che inizia l'avventura di Lookism, già intravista nel primo trailer divulgato da Netflix, dove il protagonista dovrà alternare le vite tra i due corpi e capire le differenze tra i due mondi opposti, sia dentro che fuori la scuola.

Il debutto di Lookism su Netflix è previsto per il 4 novembre 2022, quindi tra poco più di una settimana. Per l'occasione, il portale di streaming ha pubblicato un nuovo trailer di Lookism ma anche una locandina con il logo e tutti i personaggi principali. Riusciranno le apparenze a fare il loro lavoro anche in questo progetto animato?