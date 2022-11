Lookism, il promettente anime coreano debutta su Netflix a dicembre

A causa della recente strage avvenuta alla festa di Halloween di Seoul, che ha causato oltre 153 morti e feriti, il debutto di uno degli anime più promettenti di questo periodo è stato rinviato. Parliamo di Lookism, serie sudcoreana il cui esordio su Netflix è stato finalmente riprogrammato.

Il debutto di Lookism sarebbe dovuto avvenire il 4 novembre, ma per rispetto nei confronti delle vittime dei fatti di Seoul l'approdo sul catalogo del servizio d'intrattenimento streaming era stato cancellato. Con un nuovo messaggio sui social, che comprende un trailer e una visual, Netflix ha rivelato la nuova data di uscita di Lookism. Il promettente anime sudcoreano debutterà l'8 dicembre 2022.

Lookism è un webtoon coreano che racconta la storia di un liceale emarginato che, in una società dove l'apparenza è tutto, conduce una doppia vita alternando due corpi dall'aspetto diametralmente opposti. Nel trailer di Lookism possiamo vedere le premesse della narrazione, con il protagonista che essendosi risvegliato da un lungo sonno si ritrova in un corpo diverso da quello suo abituale. Ogni volta che si addormenta, passa da un corpo all'altra, con ciascuno che affronta la vita in modo diverso.

L'arrivo di Lookism su Netflix ribadisce che ii manhwa stanno lentamente diventando sempre più importanti in campo internazionale e che la loro diffusione e via via crescente.