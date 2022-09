Lookism: il webtoon sudcoreano diventa un anime, trailer e data d'uscita su Netflix

Nel vasto catalogo mondiale di manga e mahnwa è difficile trovare opere costruite attorno delle problematiche sociali e affrontante con toni serie dagli autori. Lookism, webtoon sudcoreano scritto e disegnato da Park Tae-joon, rientra nell’insieme di queste rare opere, e presto, arriverà la trasposizione animata.

Nell’agosto del 2020 Crunchyroll proponeva 5 webtoon che sarebbero dovuti diventare anime. Tra i titoli era presente anche Lookism, e ora, circa due anni dopo, l’adattamento animato dell’opera è sempre più vicino al suo debutto, previsto per il 4 novembre 2022 su Netflix . Realizzato da studio Mir, che forse conoscete per la serie anime Dota: Dragon’s Blood o per il sorprendente film d’animazione The Witcher: Nightmare of the Wolf, l’anime si è presentato in un primo trailer che potete vedere nel post di @animetv_jp riportato in fondo alla pagina.

I primi frame mostrano la quotidianità dello studente liceale Daniel Park, costantemente maltrattato e bullizzato dai compagni per il suo aspetto fisico. Una notte però, il protagonista si sveglia in un altro corpo, più alto e atletico. Capendo di poter switchare continuamente tra i due copri, Daniel inizia quindi la sua missione personale: combattere la discriminazione delle persone considerate diverse o poco attraenti. Vi interessa Lookism? Seguirete l’anime? Fatecelo sapere nei commenti.