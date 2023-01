Lorcana: il TCG Disney che sfida Magic ha una data d'uscita, svelate le prime carte!

Dopo avervi parlato della nuova espansione di Magic, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno, arrivano oggi le prime informazioni su un nuovo, interessantissimo rivale del gioco di carte di Wizards of the Coast. Stiamo parlando di Lorcana, sviluppato da Ravensburger e Disney sulla base dell'enorme parco di IP della Casa di Topolino.

Il mondo Disney in un pacchetto di carte

Disney Lorcana è un nuovo TCG realizzato da Ravensburger, storica azienda che quasi 150 anni realizza giochi in scatola e giochi di carte per ogni fascia di pubblico. Annunciato durante il Disney D23 di agosto 2022, il gioco di carte collezionabili è passato relativamente in sordina, principalmente a causa della valanga di annunci Disney effettuati nella stessa cornice e relativi a mondi come quelli di Star Wars, Marvel e Pixar.

Nelle scorse ore, però, la Casa di Topolino si è nuovamente sbottonata sui dettagli di Lorcana, confermando che il TCG su Topolino & Co. arriverà ad agosto 2023 in tutto il mondo, Italia compresa. Per ora non ci sono informazioni più approfondite circa la finestra di rilascio del gioco, ma vi invitiamo a tenere sotto controllo il sito web di Disney Lorcana per ogni novità in tal senso.



Fortunatamente, però, negli scorsi mesi Disney si è sbottonata sul suo nuovo TCG, confermando che le sue carte proverranno da IP come l’MCU, Star Wars e ovviamente tutto l’universo Disney-Pixar, a partire dai Classici e passando per le Principesse e per avventure Pixar come Monsters & Co. e Toy Story. Insomma, il roster di personaggi, ambientazioni e carte potrebbe essere veramente enorme. Non solo: il brand manager di Lorcana è Ryan Miller, veterano di Wizards of The Coast che ha già lavorato a Magic, a cui difatti il GCC Disney si ispira chiaramente.

La “trama” del gioco di carte collezionabili prevede che i giocatori diventino degli Illuminatori, ovvero degli Stregoni simili a quelli visti, per esempio, in Fantasia 2000, con il compito di portare in vita il Grande Illuminario, una struttura che comprende tutte le canzoni e tutte le mascotte rese iconiche dall’azienda nel tempo. Insomma, un’idea nettamente diversa dai toni seri di Magic e dalle basi di altri giochi di carte come Yu-Gi-Oh! e Pokémon.



Data d’uscita, carte e prodotti Lorcana

Addentrandoci più nelle specifiche del Gioco di Carte Collezionabili, sappiamo per ora che Lorcana arriverà negli USA e in vari Paesi europei, tra cui Francia, Germania e Regno Unito. Sfortunatamente, la prima ondata di prodotti Lorcana non sembra essere prevista anche in Italia, benché ci sia ovviamente la possibilità di importare le carte dall’estero. Nei Paesi di lancio, il TCG arriverà il 18 agosto 2023 nei negozi specializzati appartenenti ad un circolo commerciale ristretto (ancora tuttavia da definire), mentre il lancio generale dei primi prodotti nella grande distribuzione avverrà il 1° settembre. Infine, una preview di Lorcana sarà disponibile alla Gen Con di Indianapolis del 3-6 agosto.

Il pacchetto di lancio di Disney Lorcana sarà decisamente ricco, poiché parliamo di ben 200 carte diverse divise su più prodotti. I primi, più classici, saranno i booster della prima espansione del TCG, chiamata semplicemente “The First Chapter” e che sembra presentare perlopiù dei personaggi prelevati dai Classici Disney, come Topolino, Elsa, Malefica e Vaiana. Fortunatamente, Disney e Ravensburger hanno già diffuso alcune carte e illustrazioni, che trovate in questa pagina, per darci un’idea dello stile artistico del set, che sembra veramente coeso e ispirato.



Accanto ai booster troviamo un Gift Set con due carte foil esclusive, una dedicata a Mulan e una dedicata ad Ade. Le due carte saranno presenti nel Gift Set sia in versione Oversize che in una variante di dimensioni standard, in modo da poter facilmente essere giocate in competitivo. Inoltre, ogni Gift Set avrà quattro pacchetti della prima espansione di Disney Lorcana.

Infine, l’ultimo prodotto che verrà lanciato sono tre Starter Deck da 60 carte ciascuno, rispettivamente intitolati “Amber and Amethyst”, “Emerald and Ruby” e “Steel and Sapphire”. sul box di questi deck troviamo personaggi come Aladino, Simba, Vaiana, Cenerentola, Topolino e Crudelia De Mon. Sfortunatamente, comunque, per il momento non si sa nulla sul gameplay di Lorcana, perciò non possiamo sbilanciarci sul funzionamento del gioco.