Lord El-Melloi II's Case Files, cast e staff dell'anime special in arrivo su Crunchyroll

Basato sulle light novel di Makoto Sanda, incentrate sul personaggio Waver Velvet di Fate/Zero e Fate/stay night, Lord El-Melloi II’s Case Files {Rail Zeppelin} Grace note sta per tornare sul catalogo Crunchyroll con uno speciale episodio che debutterà il 31 dicembre.

Attraverso un comunicato ufficiale, Crunchyroll ha rivelato l'ultima, grande novità del palinsesto 2021. L'offerta della piattaforma streaming si amplierà con l'arrivo dello special anime TV di Lord El-Melloi II: Rail Zeppelin Grace note, adattamento dei romanzi ispirati alla serie Fate. Lo speciale sarà presentato in anteprima su diversi canali giapponesi, e in simulcast su Crunchyroll la sera del 31 dicembre.

Stando a quanto rivelato, il cast e lo staff saranno i medesimi della serie anime. Dunque, a dirigere la puntata presso TROYCA sarà Makoto Kato (Bloom into You), mentre Ukyo Kodachi (Boruto: Naruto Next Generations) è accreditato come responsabile della supervisione. Ciò non vale per la sigla, che questa volta sarà il brano "Kimi da Mita Yume no Monogatari" di ASCA.

Lord El-Melloi II: Rail Zeppelin Grace note racconta la storia Waver Velvet, il ragazzo che combattè al fianco del re dei conquistatori Iskandar durante la quarta guerra di Fate/Zero. Ora divenuto adulto e maturo, Waver ha assunto il nome di Lord El-Melloi, nei cui panni sfida la magia e la misticità della Torre dell'Orologio, la mecca di tutti i maghi.

E voi, festeggerete l'anno nuovo seguendo l'episodio? Ecco altri dettagli su Lord El-Melloi II's Case Files e un trailer per l'episodio conclusivo della serie anime.