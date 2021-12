Lord El-Melloi II's Case Files: l'anime torna con uno speciale per la fine dell'anno

Il periodo della fine dell’anno spinge molte case di produzione e studi d’animazione a realizzare degli episodi speciali, e considerato il successo globale del franchise di Fate era inevitabile un evento organizzato per il 31 dicembre 2021, dove farà il suo ritorno lo spin-off Lord El-Melloi II’s Case Files{Rail Zeppelin} Grace note.

La notizia è arrivata direttamente dal canale ufficiale di Aniplex tramite la pubblicazione del trailer riportato in cima alla pagina. Inserito come parte nel Fate Project New Year's Eve TV Special 2021, il nuovo caso del detective magico Waver Velvet andrà in onda proprio l'ultima sera dell'anno su Tokyo MX, BS11, Gunma TV e Tochigi TV dalle ore 22 fino alle 23.55.

Per l'occasione è stata anche mostrata la key visual realizzata dal character designer Jun Nakai, che trovate in fondo alla pagina. Lo speciale ha visto il ritorno dello staff che ha lavorato alla trasposizione animata, tra cui il regista Maokoto Kato, e l'importante collaborazione con la cantante ASCA, autrice di Kimi ga Mita Yume no Monogatari, titolo della canzone presente nel trailer.

Per concludere ricordiamo Aniplex ha acquisito la divisione gaming di Delightworks, sviluppatore di Fate/Grand Order, e vi lasciamo ad una guida sulla Fate Series, disponibile su Netflix.