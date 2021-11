Lore Olympus: il fumetto olimpico di Rachel Smythe debutta con J-POP Manga

Attraverso un comunicato diffuso sui propri social network ufficiali, J-POP Manga ha presentato al pubblico italiano Lore Olympus, fumetto firmato Rachel Smythe che si addentra nel pantheon e nei miti dell'Antica Grecia.

Pubblicato per la prima volta sulla piattafroma Webtoon nel 2018, dal primo dicembre Lore Olympus debutterà in Italia con un volume di grande formato. Il fumetto dell'autrice Rachel Smythe ha ricevuto nomination prestigiose e vinto premi di grande caratura, come l'Harvey Award, l'Eisner Award e il Ringo Award, e arriverà nel nostro Paese grazie all'etichetta di Edizioni BD.

Dal successo sul web, dove con oltre 300 milioni di visualizzazioni è una delle opere più popolari di Webtoon, Lore Olympus diventerà presto una serie animata, in corso di realizzazione da Jim Henson Company, società che si occupa tra gli altri di Muppets.

Il racconto di Smythe segue la vita di Persephone, dea greca della primavera, nonché ultima arrivata a Olympus. Sua madre Demeter, infatti, la crebbe nel Regno dei Mortali, ma le concesse l'onore di trasferirsi sul Monte Olimpo in cambio della promessa di assumere il ruolo di sacra vergine. Quando però la sua coinquilina Artemis la porta a una delle feste di Zeus, la vita di Persephone cambia. La dea incontra il sovrano dell'Oltretomba Hades, con cui subito scocca la scintilla dell'amore. Tra intrecci politici, amori e gelosie, Persephone dovrà cercare la verità sui suoi poteri divini e sulla sua vera identità.

Lore Olympus è un fumetto che gioca e rivista il mito del pantheon e delle leggende dell'Antica Grecia. Attraverso Persefone e la relazione con Ade, la scrittrice affronta temi delicati come gli abusi fisici e psicologici, traumi sessuali e relazioni tossiche. Vi salutiamo lasciandovi alle novità a tema Tezuka di J-POP e all'ultima, esplosiva sessione di annunci dell'editore a Lucca Comics & Games 2021.