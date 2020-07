Lorenzo Scattorin: da Sanji di ONE PIECE a Beerus di Dragon Ball Super, i 5 ruoli iconici

Il mondo dei doppiatori italiani è ricco di professionisti apprezzati e per gran parte diventati iconici. Tra questi c'è Lorenzo Scattorin, amatissimo nel settore che si è prodigato in varie produzioni animate. Recentemente si è dedicato a Lupin III The First con Gerald, ma uno dei suoi ruoli più famosi è quello di Sanji di ONE PIECE.

Vediamo quindi cinque ruoli importanti di Lorenzo Scattorin nel mondo degli anime.

Il primo è proprio quello del cuoco di ONE PIECE. Sanji ormai è legato a doppio filo alla sua voce in Italia, avendola da quasi 20 anni. E non solo nell'anime televisivo ma anche nei tanti lungometraggi e special animati che sono stati mandati in onda.

A livello di cinematografia animata, Scattorin si è prestato anche a un personaggio storico del mondo degli anime. Ken il Guerriero ha la sua voce negli ultimi film della saga, da La Leggenda di Hokuto a La Leggenda del Vero Salvatore.

Anche il Dio della Distruzione Beerus di Dragon Ball Super ha la sua voce, e ciò ha sancito la sua prima partecipazione importante nel mondo di Akira Toriyama dopo un piccolo cameo in Le Origini del Mito dove dava la voce a Toma, uno dei compagni di Bardack.

Da un antagonista-rivale all'altro, passiamo da Dragon Ball al mondo di Yu-Gi-Oh. Nel gioco di carte, contrapposto a Yugi Muto, c'era Seto Kaiba. Il presidente della Kaiba Corporation ha avuto la voce di Scattorin sia nell'anime che nel sequel GX, oltre che nei due lungometraggi della saga.

Infine un ruolo molto recente: quello di All Might in My Hero Academia. L'anime, tra i più famosi degli ultimi anni, ha inserito nel cast Scattorin che ha dato quindi la propria voce al supereroe più famoso del mondo sia nella versione muscolosa che in quella scheletrica.

Ovviamente le apparizioni di Scattorin nel mondo degli anime non si fermano qui, avendo partecipato anche a Fate/stay night, Kenshin Samurai Vagabondo, Naruto e tanti altri. Non perdetevi l'intervista a Lorenzo Scattorin in occasione dell'uscita di Dragon Ball Super: Broly.