Lost Song, anime Netflix in uscita a settembre, si mostra in una nuova immagine

Il sito ufficiale di Lost Song, un nuovo anime attualmente in corso in Giappone e in arrivo per il pubblico occidentale su Netflix a settembre 2018, si è aggiornamento mostrando una nuova immagine promozionale della serie. Ammiriamo in calce la key visual inedita.

La trasmissione di Lost Song è iniziata su Netflix Japan in terra nipponica lo scorso 31 marzo, per poi debuttare anche sui circuiti televisivi del Sol Levante una settimana dopo, e cioè lo scorso 7 aprile. La release occidentale della serie è fissata, invece, per il 30 settembre per gli abbonati Netflix in Europa e Nord America.

Lost Song sarà composto di 12 episodi ed è co-prodotto da LIDEN Films e Dwango: lo staff della serie vede Junpei e Morita come director e realizzatori dello script, mentre Tomonori Fukuda (Robotics;Notes) ha fornito i character design originali. Deho Gallery si occupa della direzione artistica, con Chikara Sakurai a guidare il comparto degli animatori e Shuichi Hara e Toshiyuki Fujisawa impegnati nel disegnare i personaggi.

L'appuntamento per il pubblico italiano è fissato dunque alla fine di settembre, quando Lost Song debutterà nel palinsesto anime di Netflix per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming del colosso americano. In calce potete ammirare la nuova key visual, dedicata alle due protagoniste dell'anime.