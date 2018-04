Lost Song: la serie anime uscirà su Netflix a settembre 2018!

Netflix ha confermato che Lost Song, serie anime attualmente in corso sulla piattaforma giapponese del colosso streaming americano, debutterà al di fuori della Terra del Sol Levante - nel resto del mondo - a partire da settembre 2018.

Per la precisione, il nuovo anime targato Netflix uscirà sulla piattaforma streaming europea e nord americana il prossimo 30 settembre 2018: la trasmissione nipponica è iniziata lo scorso 31 marzo e prosegue con un episodio alla settimana, probabile quindi che la diffusione nel resto del mondo avverrà soltanto a serie conclusa in patria.

Lost Song è co-prodotto da LIDEN FILMS e Dwango e si compone in tutto di 12 episodi. Di seguito la sinossi dell'anime:

Rin (Konomi Suzuki), una ragazza energica che ama mangiare, vive in un villaggio di frontiera verdeggiante. Nel profondo del palazzo reale nella vivace capitale, la cantante Finis (Yukari Tamura) trascorre le sue giornate in solitudine. Entrambi condividono un potere speciale che nessun'altra persona possiede. Un potere miracoloso che può guarire le ferite, creare acqua e agitare il vento: il potere della canzone. Guidati dal destino, le due giovani donne affrontano un arduo viaggio con questa abilità. L'ombra della guerra incombe sul regno, contaminando anche le canzoni miracolose con il sangue di innocenti. Le persone amate incontrano la morte mentre grida silenziose echeggiano in una prigione di pietra. Mentre due destini si intersecano, la canzone finale sarà un grido di disperazione, speranza o...?

Appuntamento, dunque, al 30 settembre 2018 su Netflix!