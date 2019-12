La lotta tra Spider-Man e Venom continua in questa action figure da oltre 600 euro

Nello stupendo immaginario di Spider-Man c'è posto per altri eroi ed antieroi, come il temibile ma affascinante Venom. I due personaggi, che potrebbero scontrarsi presto in Venom 2, sono stai recentemente i protagonisti di un action figure in ultra edizione limitata: appena 159 pezzi per portarsi a casa uno dei modellini più epici del franchise.

Mentre la moglie di Tom Lyle è alle prese con una parcella medica esorbitante, il merchandise legato all'Uomo Ragno procede indisturbato nella realizzazione di straordinari oggetti da collezione. L'ultimo di questi, a cura di JH Studio, propone l'infinito scontro tra Spider-Man e Venom in una meravigliosa figure esclusiva. All'imponente cifra di 615 euro, a cui si aggiungono eventuali costi di spedizione, sarà possibile accaparrarsi a casa una delle sole 159 action figure a tema disponibili.

I preordini sono attualmente aperti, mentre la data di rilascio del prodotto è prevista intorno al primo quadrimestre del 2020. Su Ebay, invece, dove pare disponibile unicamente, compresa la spedizione il prezzo si aggira già intorno ai 1000 euro, causa la rarità della figure esclusiva. Ad ogni modo, in calce alla notizia, vi rimandiamo ad una panoramica della rappresentazione in scala dell'iconica lotta tra Spider-Man e Venom dalle diverse angolazioni.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa figure, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.