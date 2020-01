Una lotteria per promuovere il nuovo film di Gintama di prossima uscita!

Il manga di Gintama è giunto al termine quest'estate, concludendo le folli avventure di Gintoki e gli altri personaggi del suo strampalato universo. Per l'uscita del prossimo film della serie è stata indetta una strana lotteria a premi.

Il nuovo film di Gintama è stato svelato alla scorsa Jump Festa ed è atteso per il 2021. Non è ancora certo se il film coprirà le storie non ancora adattate dal manga o se avrà una storia completamente inedita. Per la promozione di questo film verrà organizzata una lotteria che metterà in palio alcuni premi. Ma, essendo Gintama una serie del tutto anticonvenzionale, non potevano certo essere premi normali, infatti ai vincitori andranno asciugamani, secchi da bagno tradizionali giapponesi, alcuni poster da bagno ed altri premi a tema. Sui premi, i vincitori potranno avere a loro scelta un'illustrazione dei personaggi della serie. La lotteria, che si terrà sul sito web Rakuten, dovrebbe inziare a metà febbraio e dovrebbe durare per circa tre settimane.

Uscito su Weekly Shonen Jump nel 2003, il manga di Gintama racconta di un Giappone alternativo dove degli alieni hanno conquistato il paese, lasciandolo fermo all'epoca Edo dei samurai. Gintoki Sakata, il protagonista dell'opera, insieme ai suoi assistenti Shinpachi e Kagura, cerca di sbarcare il lunario facendo il "tuttofare" con esiti spesso disastrosi. Tra una scenetta comica e l'altra, il manga riesce a parodizzare anche altre opere manga di Jump, ma non mancano anche momenti molto profondi e seriosi. Se siete fan dell'opera di Sorachi, date un'occhiata al fanbook di Gintama, un'enciclopedia dell'opera.