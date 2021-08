Love After World Domination arriva nel 2022: primo trailer per la nuova commedia ecchi

Il sito web ufficiale dedicato a Love After World Domination, l'intrigante commedia romantica scritta da Hiroshi Noda e illustrata da Takahiro Wakamatsu, ha annunciato che la serie riceverà un adattamento anime nel 2022. In cima all'articolo potete dare un'occhiata al primo trailer, che conferma anche la presenza di diverse scene ecchi.

Per chi non conoscesse il manga, ricordiamo che Koi wa Sekai Seifuku no Ato de (Love After World Domination) è un'opera serializzata sulla pagine di Monthly Shonen Magazine di Kodansha dall'ottobre del 2019, attualmente in corso con 3 Volumi pubblicati e un quarto in arrivo in autunno. L'adattamento anime sarà curato dallo studio d'animazione Project No.9 (HigeHiro) e diretto da Satoru Sugizawa (Pastel Memories, HigeHiro).

Love After World Domination racconta la storia di Desumi Magahara, la guerriera di un un'organizzazione che mira a conquistare il mondo, e Fudo Akawa, leader di una squadra che mira a catturarla per impedire la conquista del pianeta. Agli occhi del pubblico i due sembrano acerrimi nemici, ma nel privato tengono viva la loro relazione. La serie ha una forte componente comedy e scene ecchi.

E voi cosa ne dite? Siete interessati a quest'anime? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste fan del genere, vi consigliamo di dare un'occhiata a due delle migliori romcom/ecchi dell'ultimo anno, Ijiranaide, Nagatoro-san e Rent a Girlfriend.