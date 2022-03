Love After World Domination e Secchan debuttano con J-POP Manga

L'ultima settimana di marzo 2022 di casa J-POP Manga è ricca di novità. Tra le nuove uscite dell'etichetta di Edizioni BD, i lettori italiani troveranno tre debutti. In Italia, arrivano Love After World Domination, Secchan e Nel Suolo e altre storie di Junji Ito. Questi tre titoli accompagnano l'uscita di Miroirs e Oshi no Ko.

Tra le novità del 30 marzo di J-POP Manga troviamo il primo volume della nuova serie degli autori di La Sirena Cannibale, Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu. Love After World Domination, di cui è in arrivo anche l'adattamento anime, è una commedia romantica ricca di azione e d'imprevisti comici. Gli amabili protagonisti dell'opera sono infatti circondati da giganteschi mostri, folli scienziati e... Power Rangers.

Protagonista dell'opera è Fudo Aikawa, conosciuto anche con il nome di Red Gelato. Questo, è il capo dei Gelato 5, un team che si batte per la pace nel mondo. Dall'altra parte troviamo Desumi Magahara, alias la Principessa della Morte. Questa, combatte per la società segreta Gekko, il cui fine è la conquista del mondo. Può, tra i due, nascere una relazione amorosa?



L'uscita di Secchan accompagna il debutto di Number 5 con J-POP. Il manga d'esordio di Tomoko Oshima ricrea un mondo che rispecchia quello reale di facile immersione per i lettori. In un volume unico, l'autrice colpisce dritti al cuore, creando un legame indissolubile con i protagonisti.

La trama è ambientata nel Giappone del post Fukushima. Sullo sfondo delle preoccupazioni nucleari, Secchan, una ragazza apatica e disinteressata, incontra una ragazzo privo di empatia. I due ragazzi sono profondamente diversi. Secchan è una ragazza che intrattiene rapporti sessuali occasionali con i suoi coetanei mentre Akkun al contrario non prova alcun interesse. Tra i due pare non esserci nulla in comune, eppure in un mondo dilaniato dalla violenza, si sostengono a vicenda. Secchan però poi se ne va.

Infine, i lettori trovano un nuovo arrivo nella Junji Ito Collection. Nel Suolo e altre storie è una raccolta di racconti dell'orrore del maestro del genere. Teranishi ed Eiji vengono invitati a una rimpatriata tra compagni di classe del liceo. L'evento principale è il dissotterramento di una capsula del tempo sepolta vent'anni prima. Ma quale eredità della loro gioventù si nasconde in quei ricordi sepolti?