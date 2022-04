Love After World Domination: un trailer ci porta alla scoperta della sigla di chiusura

In vista dell’imminente debutto, lo staff di produzione di Love After World Domination ha pubblicato in anteprima la sigla di chiusura dell’anime. A eseguire il tema finale sarà la doppiatrice DIALOGUE+. Ecco gli ultimi dettagli sulla serie!

Un trailer ci ha portato alla scoperta dell’anime di Love After World Domination. L’adattamento della commedia ecchi firmata Hiroshi Noda e Takahiro Wakamatsu debutterà a breve sul catalogo di Crunchyroll, ma in anteprima assoluta è stata presentata la ending.

Il brano che accompagnerà la chiusura degli episodi della serie anime è “Koi wa Sekai Teiri to Tomo ni” (Love With the World Theorem), eseguito dalla doppiatrice giapponese DIALOGUE+. La sigla di apertura “Koi wa Explosion” (Love is an Explosion) è eseguita da Masayoshi Oishi e Yukari Tamura. Il cast dei doppiatori include Yusuke Kobayashi, Ikumi Hasegawa e Fumihiko Tahciki, rispettivamente nel ruolo di Fudo Aikawa, Desumi Magahara e del narratore. Kazuya Iwata dirige l’anime per lo studio d’animazione project No.9. Satoru Sugizawa è il responsabile delle sceneggiature, mentre Akemi Kobayashi è il character designer.

Luce e oscurità, bene e male, amore e odio. A ogni cosa, corrisponde un altro volto della medaglia. Fudo Aikawa, Red Gelato dei Gelato Five, si è innamorato di Desumi Magahara, della malvagia organizzazione Gekko. Ma quando gli opposti si attraggono, ci sono numerosi ostacoli sulla strada dell’amore.

La serializzazione del manga è cominciata nel 2019 sulla rivista Monthly Shonen Magazine di Kodansha. In Italia, il manga di Love After World Domination arriverà con J-POP Manga.