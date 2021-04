Love After World Domination, ufficiale: la romcom di Noda riceverà un adattamento anime

Love After World Domination, l'ottima commedia romantica scritta da Hiroshi Noda e illustrata da Takahiro Wakamatsu, riceverà presto un adattamento anime secondo quanto annunciato pochi istanti fa da Monthly Shonen Magazine di Kodansha. La serie è in produzione da diversi mesi, e l'annuncio ufficiale con tutti i dettagli è previsto per il 6 aprile.

Per chi non conoscesse il manga, ricordiamo che Koi wa Sekai Seifuku no Ato de (lett. Love After World Domination) è un'opera serializzata sulla pagine di Monthly Shonen Magazine dall'ottobre del 2019 e attualmente in corso con 3 Volumi e 16 capitoli pubblicati. Al momento il materiale disponibile è appena sufficiente per realizzare una prima stagione da un cour, quindi è difficile pensare che la serie esca entro la fine del 2021.

Love After World Domination racconta la relazione tra Desumi Magahara, la guerriera di un un'organizzazione che mira a conquistare il mondo, e Fudo Akawa, leader di una squadra che mira a catturarla per impedire la conquista del pianeta. La serie ha una forte componente comedy e scene ecchi, e mostra gli appuntamenti romantici tra i due mentre cercano di sfuggire agli occhi delle rispettive organizzazioni.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sull'anime, vi ricordiamo che la primavera 2021 sarà ricchissima di commedie romantiche, tra cui spiccano Ijiranaide, Nagatoro-san e Higehiro.