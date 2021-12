Love and Lies, il manga terminerà con il 12° volume

Love and Lies è un manga sentimentale dell'autore Musawo Tsumugi. La storia è ambientata in un futuro dove il governo, al compimento del 16° anno d'età, assegna un partner con cui sposarsi a ogni giovane. Il protagonista Yukari, innamorato della sua compagna di classe Ririna, cercherà di ribellarsi alla legge, che gli impone di sposarsi con Misaki.

Love and Lies, traduzione occidentale di Koi to Uso, si sta avviando verso la sua conclusione. Il manga prosegue dal 2014 ed è arrivato al capitolo 280 lo scorso aprile, prima della pausa dell'autore Musawo Tsumugi. La pubblicazione è ripresa il 5 dicembre con l'apertura dell'arco narrativo finale.

Il manga di Love and Lies verrà comunque concluso prima del 7 gennaio 2022, data di pubblicazione del 12° e ultimo volume dell'opera. Questo verrà venduto in due differenti versioni, con un finale diverso per ognuna: la prima sarà per il finale con Misaki, mentre la seconda per il finale con Ririna. I lettori potranno quindi scegliere il destino che preferiscono per il giovane Yukari.

Dal manga è stato anche tratto un anime, andato in onda in Giappone nel 2017. Love and Lies è ancora inedito in Italia, ma possiamo consigliarvi comunque letture sentimentali come Rent a Girlfriend, o film anime dello stesso genere, come La Forma della Voce.