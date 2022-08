Love Flops: trailer e dettagli per l'anime in uscita in autunno

L’autunno si avvicina e tra le grandi novità della stagione l’industria anime giapponese lancerà Love Flops, di cui sono state svelate numerose informazioni sulla produzione attraverso un filmato promozionale condiviso in rete da Kadokawa.

Sul canale YouTube ufficiale della società giapponese è stato pubblicato un teaser trailer di Love Flops (Renai Flops) che rivela lo staff dell’anime, i componenti del cast, la sigla di apertura e la finestra di rilascio. L’opening dell’anime in uscita nel mese di ottobre 2022 è “Love? Reason why!!” di Konomi Suzuki. Vi ricordiamo che nello stesso periodo, debutterà anche Do It Yourself.

Love Flops segue le vicende di Asahi Kashiwagi, uno studente che un giorno come un altro affronta una serie d'inconvenienti. Per coincidenza, tutte le ragazze che incontra sono nuove studentesse o insegnanti della scuola che frequenta. Al termine delle lezioni, trova una letterina d’amore nell’armadietto delle scarpe. Questa, lo invita a recarsi presso l’albero di ciliegio dietro la scuola. Cosa lo attende, è un mistero. Tra le altre uscite del mese di ottobre, arriverà I’m the Villaines So I’m Taming the Final Boss.

L’anime, è in produzione presso lo studio Passione, con Nobuyoshi Nagayama accreditato come regista e Midori Yui e Fujiaki Asari come suoi assistenti. Ryo Yasumoto si occupa della composizione, mentre Kazuyuki Ueda è designato come character designer e capo dell’animazione. Il cast originale include Ryota Oshaka come Asahi Kashiwagi, Shiori Izawa come Raburin e Miku Ito come Aoi Izumizawa.