Love Lab: il manga romantico di Ruri Miyahara si concluderà il prossimo 21 ottobre

Love Lab, il manga yonkoma di Ruri Miyahara, si concluderà il prossimo 21 ottobre dopo ben 13 anni di pubblicazioni. Il fumetto ha debuttato nel lontano 2006 sul Manga Time Special di Hobunsha ed ha ricevuto un adattamento anime di 13 episodi e un drama-CD.

Per chi non la conoscesse, la sinossi della serie viene così descritta dalla casa editrice: "L'Accademia Fujisaki, nota in Giappone per la rigida selezione all'ingresso e l'alto standard qualitativo delle sue studentesse, vede come Presidente del consiglio scolastico l'ammiratissima Natsuo Maki, ragazza di grande fascino ed eleganza. Un giorno, la studentessa Riko Kurahashi, mascolina e grintosa, sorprende la Presidente mentre bacia un grande cuscino su cui è stilizzata una figura maschile, pensando di essere sola. Per mantenere il segreto, Maki costringe la sua nuova mentore ad entrare nel consiglio studentesco per aiutarla a migliorare il suo approccio romantico".

Love Lab è un manga yankoma, ovvero composto da una striscia a fumetti di quattro vignette solitamente utilizzate in maniera umoristica. La popolarità della serie ha convinto Doga Kobo a produrre un adattamento anime, andato in onda da luglio a settembre 2013.

Ruri Miyahara ha deciso di concludere la storia per dedicarsi ad altro, annunciandone la fine tramite un tweet sul suo profilo social ufficiale.

