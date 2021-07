Love of Kill, annunciato l'adattamento anime: la caccia all'assassino inizia nel 2022

Koroshi Ai, il manga scritto e disegnato da Fe conosciuto in occidente come Love of Kill, riceverà un adattamento anime nel corso del 2022. Kodansha ha rivelato nuovi dettagli sulla produzione poche ore fa, affermando che le animazioni saranno curate da Platinum Vision (Dr. Ramune: Mysterious Disease Specialist, Servamp) e la direzione da Hideaki Oba.

Love of Kill è un manga scritto da Fe, serializzato dall'ottobre del 2015 su Monthly Comic Gene di Kodansha e in corso con 9 Volumi pubblicati. La sinossi recita quanto segue: "Due assassini si ritrovano l'uno contro l'altro. La fredda cacciatrice di taglie Chateau Dankworth e l'abile e misterioso Son Ryang-Ha. Chateau e Ryang-Ha diventano nemici dopo il loro primo scontro, ma con il passare del tempo Ryang-Ha inizia ad avvicinarsi alla rivale, seguendola e salvandole la vita in più occasioni. Giorno dopo giorno, Chateau inizia a domandarsi se valga davvero la pena uccidere il suo bersaglio, e Ryang-Ha cerca di scavare nel passato della ragazza. Qual è il vero scopo dell'assassino? E cosa nasconde il passato della cacciatrice di taglie? Le ruote del destino iniziano a muoversi".

Al momento Kodansha ha solo confermato che l'anime debutterà nel corso del generico 2022, e che oltre al director Hideaki Oba (Dr. Ramune: Mysterious Disease Specialist), stanno lavorando sull'opera anche la sceneggiatrice Ayumu Hisao (DanMachi, Ahiru no Sora) e il character designer Youko Satou (7SEEDS). Proprio quest'ultimo ha realizzato la teaser visual reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Vi intriga questo nuovo anime? Ditecelo nei commenti! Nel caso in cui foste appassionati di thriller/romance, vi ricordiamo che nel 2022 dovrebbe arrivare anche l'anime di Spy x Family, il manga dei record di Tetsuya Endo disponibile anche in Italia.