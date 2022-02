Love All Play: data d'uscita, cast e key visual per la serie anime spokon sul badminton

Il palinsesto 2022 sarà piuttosto proficuo per quanto riguarda il genere degli spokon. In attesa del fenomeno del momento, Blue Lock di cui è stato recentemente rilasciato un trailer, ecco i dettagli sull'anime sul badminton Love All Play.

La serie di novel scritte da Asami Koseki ottiene una trasposizione anime, oltre che un prossimo adattamento manga. Come rivelato da Tonari no Young Jump di Shueisha, l'11 febbraio debutterà infatti un one-shot realizzato da Dam Miyata.

L'anime di Love All Play verrà trasmesso dal 2 aprile 2022 sulle emittenti televisive giapponesi YTV e NTV. La data ufficiale di debutto è stata accompagnata da una key visual promozionale, che mostra i sette protagonisti con in pugno le racchette da gioco.

Assieme all'immagine pubblicitaria, sono state rivelate le informazioni su cast e staff a lavoro sulla serie. Tra i doppiatori figurano i nomi di Yohei Azakami, Makoto Furukawa e Kensho Ono, voci originali di Shohei Sakaki, Koki Matsuka e Taichi Higashiyama. Lo studio d'animazione responsabile dell'adattamento è Nippon Animation, in collaborazione con OLM. Hirshi Takeuchi è accreditato come regista, mentre Tomoko Konparu come supervisore delle sceneggiature assieme a Miharu Hirami.

Love All Play, che arriverà solamente qualche giorno prima dello spokon sul calcio Ao Ashi, racconta la storia di Ryo Mizushima, che dopo le delusioni sportive delle scuole medie, si unisce alla prestigiosa squadra di badminton della Yokohama-Minato High School. Sotto la guida dell'allenatore icona Ebihara, e assieme ad altri compagni di talento, Ryo punta a diventare un atleta di altissimo livello e a portare il suo team al torneo inter-liceale