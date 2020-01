Lowcost Cosplay si dedica di nuovo a ONE PIECE: cos'avrà in serbo per Rob Lucci?

Lowcost Cosplay è probabilmente uno degli interpreti di personaggi del mondo anime e manga più conosciuti del globo. Grazie al suo ingegno, ha aperto diversi account social dove, col tempo, ha radunato diversi fan che apprezzano il suo lavoro. Passa da Gon adulto di Hunter x Hunter a Zoro di ONE PIECE, chi è stata la sua nuova vittima?

L'astuto cosplayer ha recentemente realizzato un altro travestimento a tema ONE PIECE. Il post su Reddit che potete vedere in fondo alla notizia è diventato subito virale grazie all'unione di uno dei brand più popolari al mondo e uno degli animali da compagnia più apprezzati di tutti: i gatti.

Il personaggio di ONE PIECE scelto è Rob Lucci, ex membro del CP9 che affrontò Rufy in un duello mortale a Enies Lobby, uscendone sconfitto. Caratteristica di Lucci è quella di avere un frutto Zoo Zoo che gli permette di trasformarsi in un ghepardo.

Non avendo un ghepardo a disposizione, Lowcost Cosplay ha deciso di usare il suo gatto per realizzare un cosplay a basso prezzo di Lucci. Dopo essersi disegnato la particolare barba del soldato del GovernO Mondiale sul mento, obbliga il gatto a stargli sulla testa, con il musetto che scende a mo' di maschera. Siete rimasti affascinati da quest'altro colpo d'ingegno del ragazzo?