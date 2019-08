LowCostCosplay colpisce ancora: La Città Incantata di Studio Ghibli arriva in un cosplay

Ci sono tantissimi tipi di cosplayer nel mondo, alcuni che interpretano fedelmente il personaggio e altri che invece apportano diverse variazioni. Tra questi risalta sicuramente il famosissimo Low Cost Cosplay che diventa virale ad ogni nuovo travestimento. L'ultimo di questi si appoggia al classico dello Studio Ghibli, La Città Incantata.

Il ragazzo ha dato il meglio di sé diverse volte, mostrandoci l'iconica scena di ONE PIECE con Zoro dopo lo scontro con Bartholomew Kuma su Thriller Bark, o anche con uno dei più recenti col Gigante Colossale di L'attacco dei Giganti, naturalmente tutti a basso costo. Stavolta è lo Studio Ghibli la vittima, in particolare l'opera La Città Incantata.

Come potete vedere in calce, Low Cost Cosplay stavolta ha provato a interpretare non uno ma ben due personaggi: Chihiro, la piccola protagonista che poi sarà chiamata Sen, e Senza-Volto. Colorandosi i capelli e appendendo una maschera al muro, Low Cost Cosplay è riuscito a richiamare una delle scene del film dello Studio Ghibli dove la ragazza e Senza Volto sono a bordo di un bus.

Vi piace questa nuova interpretazione di La Città Incantata? Intanto, lo Studio Ghibli ha annunciato un'edizione speciale de La Città Incantata.