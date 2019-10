Lu e la città delle sirene: nuovo teaser diffuso dalla Yamato Video

Esattamente nella serata di ieri, vi avevamo reso noto come la Yamato Video, attraverso la sua pagina Facebook, avesse annunciato l'acquisizione del lungometraggio "Lu e la città delle sirene" del maestro Masaaki Yuasa, regista, tra le altre cose, di Devilman Crybaby (la nostra recensione nel link).

Oggi, invece, sempre sulla pagina Facebook, l'azienda italiana ha pubblicato un brevissimo teaser, che potete visionare in calce all'articolo, in cui viene mostrata una breve sequenza nella quale dei piedi corrono lungo un molo, con in sottofondo il suono del mare e il verso dei gabbiani, mentre una voce dice: "Non avvicinarti al mare. Ci sono le sirene."

Oltre a darci un primissimo assaggio di quelle che saranno le animazioni, abbiamo potuto sentire un frammento di doppiaggio e vedere il logo in lingua italiana di "Lu e la città delle sirene". Infine, come potete vedere dalle ultime parole nella didascalia del post, la Yamato Video ha anticipato che nei prossimi giorni rilascerà un primissimo trailer e che svelerà i nomi di coloro che andranno a formare il cast di doppiaggio.

Per il momento non abbiamo altre notizie riguardo a questo nuovo film in arrivo in italia, perciò non ci resta che attendere nuovi aggiornamenti che non mancheremo di farvi avere.

Ricordiamo che Lu e la città delle sirene ha vinto anche il festival internazionale dell'animazione di Annecy nel 2017.