Lucca Changes 2020: ecco tutti gli imperdibili appuntamenti di Edizioni BD e J-Pop Manga

Il 2020 è stato un anno particolare, e per affrontare i disagi causati dalla pandemia Coronavirus il Lucca Comics & Games 2020 è diventato Lucca Changes. La nuova edizione porta con sé diverse novità, e J-POP Manga, Edizioni BD ed Edizioni Dentiblù hanno recentemente rivelato gli eventi con cui arricchiranno il già folto programma dell'evento.

Invitare ospiti internazionali quest’anno si è rivelato impossibile, ma J-POP Manga con i suoi collaboratori in Giappone ha realizzato una serie di approfondimenti video per raccontare e celebrare il Manga in tutte le sue forme. I contenuti J-POP saranno pubblicati nel corso di Lucca Changes sulle piattaforme della fiera e sui social della casa editrice. Di seguito potete leggere i primi appuntamenti.

Le fiabe in chiaroscuro con Nagabe

Nagabe, autore del successo Girl from The Other Side, si racconta ai fan italiani in un’intervista-showcase. Dal suo amore per gli animali antropomorfi al messaggio d’inclusione nelle sue opere, scopriamo il mondo interiore di questo autore dal tratto forte ma delicato, osservandolo mentre disegna delle illustrazioni esclusive!

Go Nagai: il costruttore di mitologie

Il leggendario autore di Jeeg Robot e Mazinga si racconta in una speciale intervista rilasciata per il pubblico italiano. In occasione del giubileo dantesco, Go Nagai racconta la sua Commedia in stile manga, un'opera di altissimo valore riconosciuta a pieno titolo come contributo fondamentale alla divulgazione di Dante nel mondo. Partendo dalle ispirazioni stilistiche su Gustave Doré, il grande Nagai racconta di come si è formato il suo immaginario creativo e di come l'importanza dei suoi titoli, da Goldrake a Devilman, sia ad oggi ancora determinante nella nostra cultura.

Migiwa Kamimura: le donne e le strade di Kazuo Kamimura

In occasione degli ottant’anni dalla nascita del maestro Kazuo Kamimura, abbiamo intervistato la figlia Migiwa che da anni si occupa dell'archivio artistico e delle attività di divulgazione del padre. Narratore di storie in bilico tra temi sociali e amori liquidi, incontrollabili. Kamimura ha saputo raccontare le donne regalando ai suoi lettori una galleria infinita di personaggi femminili che spesso si raccontano negli archetipi di Amore, Eros e Vendetta. Durante il suo breve viaggio in Italia scopre Bianca di Guido Crepax. Sono due autori che, sebbene nati e cresciuti in paesi diversi, hanno percorso strade molto simili, ricche di medesime suggestioni e interessi, legate a una concezione della tavola diversa dalle impostazioni tradizionali. Quentin Tarantino ha una grande devozione per Kamimura al punto che gli rende omaggio con il personaggio di O Ren Ishii nel suo Kill Bill.

Makoto Tezuka: l'eredità del Dio del Manga

Makoto Tezuka è il figlio del grande autore Osamu Tezuka, noto come "il dio dei manga" e ha da poco diretto un film dal vivo ispirato al titolo di suo padre: Barbara. Christopher Doyle, noto per il suo lavoro nei film di Wong Kar-Wai ad Hong Kong, ha partecipato in modo attivo nella realizzazione del progetto. La post produzione del film è stata gestita in Germania e il teaser trailer del film è stato progettato nel Regno Unito. In questa intervista speciale, il giovane Tezuka ci racconta della figura di Osamushi, paragonabile a Walt Disney per il Sol Levante, e l'importanza della sua opera e della sua eredità artistica ancora attuale.

Preparare Halloween con Junji Ito

Uno dei fumettisti horror più famosi al mondo si racconterà al grande pubblico in un'intervista a tema Halloween disponibile dal 29 ottobre su Rai Play, nella sezione dedicata a Lucca Comics & Games - edizione Changes. La sua carriera, le sue ispirazioni, e i suoi personaggi. Che spaventosa zucca creerà questo maestro dell’orrore?

Per quanto riguarda gli eventi live, il J-Pop Show Changes 2020 prenderà vita sabato 31 Ottobre, al Teatro del Giglio alle ore 14:00. Georgia Cocchi Pontalti e Jacopo Costa Buranelli presenteranno le novità J-POP Manga per il 2021, con tanto di ospiti speciali (tra cui figurano il duo de Gli Psicologi) e altre sorprese. Alle 18:30 invece, Barbascura, Don Alemanno, Stefano “Dentiblù” Bonfanti, Walter Leoni e Rick DuFer si confrontano sul ruolo dell’umorismo e della satira ai tempi del COVID.

Tante novità anche per quanto riguarda i cosplay, i Campfire e una serie di nuove pubblicazioni firmate J-Pop Manga e Edizioni BD. Potete leggere tutti i dettagli cliccando sopra il link reperibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Parteciperete anche quest'anno? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più invece, vi consigliamo di leggere la news incentrata su orari e regolamenti del Lucca Changes 2020.