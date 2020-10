Lucca Changes inizia oggi, ecco il programma completo nel dettaglio

La situazione in cui ci troviamo attualmente ha causato il rinvio di molti eventi e produzioni molto importanti per quanto riguarda l'industria dei fumetti, ma il team dietro l'organizzazione di Lucca Comics & Games è comunque riuscito a confezionare un evento diverso dal solito, Lucca Changes che potrà essere seguito totalmente da casa.

Grazie ad una collaborazione con Rai, l'organizzazione è infatti riuscita a dedicare uno speciale palinsesto a tutti gli eventi di maggior rilievo della manifestazione, rendendola il più accessibile possibile a tutte le persone interessate. Tuttavia la trasmissione dell'evento non avverrà unicamente in TV, gli annunci e i panel potranno essere seguiti in streaming sul sito ufficiale e sul canale YouTube di Lucca Comics&Games, e sul servizio RaiPlay.

Per quanto riguarda la giornata di oggi si susseguiranno una serie di discussioni e presentazione per quanto riguarda la sezione Comics, e di seguito vi riportiamo il programma nel dettaglio.

Ore 17 - Inaugurazione dell'edizione Changes di Lucca Comics & Games

Dalle 18 alle 18.30 - F***king Sakura: KAMPAI! Aperitivo con l'autore

Dalle 18 alle 19 - L'arte della sceneggiatura

Dalle 18 alle 19 - Il piccolo, meraviglioso mondo di Liz Climo

Dalle 18 alle 19 - Ales Kot: dalla magia visionaria di The Surface alla distopia di Days of Hate

Dalle 19 alle 20 - Monster Allergy - La voce dell'ombra

Dalle 19 alle 20 - Viaggio alla scoperta di Ys

Dalle 20 alle 21 - MEMECO ARII - SHOW CASE

Dalle 20 alle 21 - Artista Kim Jung-gi's LUCCA Changes Poster Drawing Show

Dalle 21 alle 22 - Leo Ortolani. Ovvero: come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare la quarantena

Dalle 21.30 alle 22.30 - Lucrezia Forever!

Vi ricordiamo inoltre che sono stati annunciati gli appuntamenti per BD e J-POP manga, e che per qualsiasi informazione inerente all'evento potete consultare il sito ufficiale di Lucca Changes.