Lucca Comics 2020 si farà, ufficiale: ecco le date e i regolamenti

Il 2020 è stato sicuramente un annus horribilis per parecchie attività e settori. Tra chi ha subito il disagio del Coronavirus c'è sicuramente l'ambiente delle fiere dedicate al fumetto. Dopo il rinvio al 2021 di Napoli Comicon, in tanti aspettavano informazioni su un'altra fiera italiana importante, Lucca Comics and Games 2020.

Negli scorsi mesi ci sono state varie voci sull'annullamento o conferma di Lucca Comics 2020, ma finalmente l'organizzazione ha reso noto al pubblico come intende proseguire. Quest'anno Lucca Comics si dividerà in quattro parti: Lucca online, Lucca dal vivo, Lucca diffusa e Lucca on air.

In contesto da pandemia, Lucca 2020 non rinuncia alla componente digitale, preparando eventi esclusivamente in streaming, con dirette e on demand, per far seguire la manifestazione anche a chi è lontano. Ci saranno quindi anteprime, proiezioni, consigli e contenuti creati appositamente per questo medium.

La seconda parte è Lucca dal vivo, ovvero non mancherà la classica versione di Lucca Comics and Games dove chi acquisterà il biglietto potrà circolare tra le attrazioni della città toscana. Non si rinuncia quindi al tocco del contesto lucchese, ovviamente seguendo tutte le linee guida indicate da ministero e regioni. Naturalmente l'accesso sarà consentito solo a chi acquisterà il biglietto.

Ci sarà poi il contesto "Lucca diffusa", ovvero la manifestazione arriverà su tutto il territorio nazionale grazie al supporto delle fumetterie e negozi specializzati. In ogni città d'Italia saranno presenti questi negozi che faranno da avamposti a Lucca Comics and Games. Questi, denominati campfire, potranno fare richiesta attraverso il sito ufficiale www.luccacomicsandgames.com/campfire.

Infine c'è anche la componente "on air", dedicato alla radio e alla copertura dell'evento. Anche le radio infatti hanno deciso di supportare una delle manifestazioni italiane più importanti dell'ultimo decennio. Rai e Rai Radio 2 Radio Ufficiale si occuperanno di seguire quindi Lucca Comics and Games 2020.

Lucca Comics and Games 2020 si terrà dal dal 29 ottobre al 1 novembre, modificando quindi le date comunicate in precedenza. La manifestazione sarà una sfida secondo Emanuele Vietina, direttore del festival, e Alessandro Tambellini, primo cittadino di Lucca. Parte quindi da oggi il countdown di 110 giorni per l'inizio dell'edizione 2020.