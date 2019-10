Lucca Comics and Games 2019: ecco tutti gli annunci di J-POP!

Lucca Comics and Games 2019 è stata per anni una delle manifestazioni più seguite in Italia per quanto riguarda il panorama di anime e manga. Con sé quindi porta le conferenze di tante case editrici, tra cui la J-POP che ha rivelato quali sono i titoli comprati per essere pubblicati in Italia durante il 2020.

J-POP è presente alla fiera con Tony Valente di Radiant come ospite e ha deciso di far partire la sua conferenza con uno spettacolo musicale. Subito dopo lo spettacolo è arrivata una serie di annunci dedicati a Osamu Tezuka. I cinque titoli annunciati sono:

La Principessa Zaffiro

La Principessa Zaffiro - Futago no Kishi

L'albero del Sole

SF MIX

Black Jack

Continua quindi la presentazione dei contenuti del Dio dei Manga, proseguendo in una collaborazione tra nuovi titoli e riedizioni. Proseguono gli annunci con "Oltre le nuvole" e "Viaggio verso Agartha" di Makoto Shinkai, "After Hours" di Yuta Nishio. Il video successivo rivela l'arrivo di altri cinque titoli per la collana We Are Brave:

Gon di Masashi Tanaka

Demon Tune di Yuki Kodama

Final Fantasy VII - On the Way to a Smile di Kazushige Nojima

Re: Cyborg di Shotaro Ishinomori e Kenji Kamiyama

Tokyo Ghoul Zakki: Re di Sui Ishida

Continua la conferenza con l'illustratrice Yudori sul palco, altra ospite di J-POP che presenta la categoria We Are Girls:

Lettere a me stessa, la mia prima volta 2 di Kabi Nagata

Sayonara Miniskirt di Aoi Marino

Metamorphose no Engawa di Kaori Tsurutani

Kasane di Daruma Matsuura

Void di Ranmaru Zariya

Love Stage!! di Eiki Eiki e Taishi Zaou

Jackass! di Scarlet Beriko

Il gioco del gatto e del topo di Setona Mizushiro

Escape Journey di Tanaka Ogeretsu

Gekiman di Go Nagai

Shutendoji - Il banchetto delle tenebre di Go Nagai

Shin Violence Jack di Go Nagai

di Go Nagai Frankenstein di Junji Ito

Seventeen di Baron Yoshimoto

Per la categoria We Are Love, invece, gli annunci sono stati:Sul palco poi arriva il doppiatore di Carletto, Principe dei mostri, ovvero Massimo Corizza, con il quale viene lanciata la categoria We Are Gods of Manga con una

Arriva poi l'ultima categoria con i titoli più noti, We Are The Best:

Wizdoms no Kemonotachi di Nagabe

Act-Age di Tatsuya Mazuki e Shiro Usazaki

Land of Lustrous di Haruko Ichikawa

