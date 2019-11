Lucca Comics and Games 2019: arrivano anche gli annunci Planet Manga

La Panini Comics ha rivelato quali saranno gli acquisti effettuati dalle case editrici nipponiche e che saranno presentate nei prossimi mesi in fumetteria ed edicola con l'etichetta Planet Manga. Vediamo tutte le novità svelate al Lucca Comics and Games 2019.

Dopo il Comicon 2019, Planet Manga torna ad annunciare nuovi titoli provenienti dal Sol Levante. La presentazione parte con un riepilogo dell'anno in corso, spiegando la scelta di portare un manga come Marry Grave direttamente con cofanetto.



Si parte poi con due autori importanti come Inio Asano e Shuzo Oshimi.



Inio Asano Short Stories di Inio Asano, concluso, volume unico;

di Inio Asano, concluso, volume unico; Yuusha-Tachi di Inio Asano, concluso, volume unico;

Sweet Pollside di Shuzo Oshimi, concluso, volume unico;

Avant-Garde Yumeko di Shuzo Oshimi, concluso, volume unico;

Devil Ecstasy di Shuzo Oshimi, concluso, 4 volumi;

Yutai Nova di Shuzo Oshimi, concluso, 2 volumi;

Asadora! , in corso, 2 volumi;

, in corso, 2 volumi; Kushami - Naoki Urasawa Short Stories, concluso, volume unico;

Dakaretai Otoko Ichii ni Odoosarete Imasu di Hashigo Sakuragi, in corso, 6 volumi;

Enidewi - Enlale & Dewlela di Kamome Shirahama, concluso, 3 volumi;

Dororo to Hyakkumaru-den di Satoshi Shiki con soggetto originale di Osamu Tezuka, in corso, 2 volumi;

di Satoshi Shiki con soggetto originale di Osamu Tezuka, in corso, 2 volumi; Wotakoi: L'amore è complicato per gli otaku di Fujita, in corso, 7 volumi;

Chainsaw-Man di Tatsuki Fujimoto, in corso, 4 volumi.

Si passa poi ad Asadora di Naoki Urasawa , autore che torna quindi per l'etichetta Planet Manga dopo 20th Century Boys e Monster. Il mangaka torna in Italia anche con altri titoli:Arrivano poi altri annunci che determinano l'ingresso della casa editrice nel mondo dei titoli yaoi, mentre altri nomi erano attesissimi dal pubblico italiano: