Lucca Comics and Games 2019: Hirohiko Araki sarà ospite alla fiera

Tramite un comunicato ufficiale, il team la lavoro sul Lucca Comics and Games 2019 ha annunciato che durante la fiera italiana, in particolare il 30 e 31 ottobre, sarà presente come ospite anche Hirohiko Araki, famosissimo fumettista giapponese conosciuto soprattutto grazie alla sua longeva serie Le Bizzarre Avventure di JoJo.

La partecipazione del mangaka è indubbiamente un evento molto importante per tutti i suoi fan, a maggior ragione se si considera che questa sarà la prima volta in assoluto in qui Araki parteciperà a un festival internazionale a tema videogiochi e fumetti. Il team organizzato ha però precisato che non saranno presenti sessioni di firma copie né sarà possibile scattare o pubblicare foto/video insieme all'uomo. Qui di seguito potete leggere tutti gli eventi a lui dedicati:

Mercoledì 30 ottobre: Talk Show "Hirohiko Araki racconta Le Bizzarre Avventure di JoJo", presso il Teatro del Giglio dalle ore 14.00. Il Maestro condividerà con il pubblico curiosità e aneddoti riguardo alla sua opera più famosa.

Giovedì 31 ottobre: Showcase, presso il Teatro del Giglio dalle ore 11:00. Il Maestro disegnerà dal vivo e parlerà delle sue tecniche preferite.

Giovedì 31 ottobre: Talk Show "Hirohiko Araki e il Made in Italy", presso la Chiesa di San Francesco dalle ore 14.00. Il Maestro racconterà al pubblico il suo rapporto, davvero speciale, con il Bel Paese.

Giovedì 31 ottobre: "Hirohiko Araki saluta i fan", presso il Main Stage del Baluardo San Donato dalle ore 16:00.

Inoltre, è stato reso noto che, a eccezione del Saluto ai fan, per partecipare agli eventi è necessario presentare un apposito biglietto speciale. Tale biglietto è gratuito ed è ritirabile presso la biglietteria del Teatro del Giglio (per gli eventi al Giglio) e presso la Chiesa di San Francesco (per l’evento a S. Francesco) dalle ore 9:00 del giorno dell'evento fino a esaurimento. Per poter ritirare il biglietto speciale sarà necessario esibire il biglietto d’ingresso della manifestazione con annesso braccialetto validi per lo stesso giorno dell’evento.

Ricordiamo inoltre a tutti i nostri lettori che durante la fiera saranno presenti varie altre personalità di spicco, tra cui figurano anche la doppiatrice Emanuela Pacotto e l'artista Mirka Andolfo.