Lucca Comics and Games 2023, Zerocalcare spiega il suo ritiro con un fumetto

Quest'edizione di Lucca Comics and Games 2023 prosegue verso il suo finale. La mostra lucchese, tra le più frequentate e importanti al mondo, ha ospitato tanti autori e case editrici. Sono stati molto seguiti gli annunci di Panini Comics, di Star Comics e di altri editori nostrani, ma la manifestazione non era nata con le migliori aspettative.

Infatti, a pochi giorni dall'inizio della manifestazione, Zerocalcare ha annunciato di aver abbandonato l'edizione 2023 di Lucca Comics and Games. Il motivo sta in ciò che sta succedendo in Palestina, il territorio attualmente al centro di un pesante conflitto tra Israele e Hamas. Essendo stato nell'area, avendo conosciuto persone e conoscendo quindi la situazione palestinese, Zerocalcare ha deciso di non presenziare a Lucca Comics and Games 2023, attirandosi naturalmente una valanga di critiche da molte direzioni.

Per rispondere a queste critiche, Zerocalcare ha confezionato i propri pensieri e sentimenti in un fumetto e in alcuni testi, per far capire in che situazione si sia trovato. Con una serie di vignette, l'autore romano ha spiegato di essersi sentito particolarmente spezzato in due per la vicenda, mentre iniziavano già ad arrivare le prime critiche online per non aver ancora preso una posizione. Dopo aver deciso di non presentarsi, con una comunicazione fatta sia a Bao Publishing che ai direttori di Lucca Comics and Games 2023, ha scritto il primo messaggio finito nelle sue storie e poi pubblicato.

Messaggio che, naturalmente, ha causato un'altra valanga di critiche, provenienti in particolar modo da esponenti politici di destra, da membri del governo e del parlamento, da giornalisti affini al mondo di destra via Twitter e via articoli di giornale. In molti casi, Zerocalcare risponde a queste critiche in modo diretto e conciso, mostrando anche il suo supporto per i due artisti israeliani coinvolti nella manifestazione, non essendo assolutamente sua intenzione demonizzare un intero popolo, quello israeliano.

E voi avete letto il fumetto di Zerocalcare riguardo la situazione che si è generata?