Lucca Comics and Games lancia #Iorestoacasa con un'illustrazione di Milo Manara

Milo Manara si è creato un nome negli anni per la sua grande bravura, in particolare dedicata al fascino sensuale delle figure femminili. Nell'ultima illustrazione, sempre con una protagonista donna, ha però deciso di lanciare un altro genere di fascino ed elogiare chi in questi giorni sta lottando contro il Coronavirus.

L'autore italiano ha deciso infatti di preparare un'illustrazione dedicata alla lotta al Coronavirus, la pandemia nata dalla Cina e che ha messo radici anche in Italia, obbligando il governo Conte a prendere in mano la situazione e lanciare il decreto "Io Resto a Casa". L'immagine è stata poi presentata dall'account Facebook di Lucca Comics and Games il cui post può essere osservato in calce.

L'illustrazione di Milo Manara vede una dottoressa di spalle che non si fa prendere dalla fatica della lotta con un avversario coriaceo come il virus gigantesco che ha davanti. In breve tempo l'immagine ha riscosso il consenso della comunità web italiana e non.

Mentre il Lucca Comics and Games 2020 è programmato per fine anno, altre fiere che si sarebbero tenute in questo periodo invernale e primaverile sono state costrette a rinviare le proprie date, come successo al Napoli Comicon 2020.