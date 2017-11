Lucca Comics & Games 2017: le novità annunciate da Planet Manga

Dopo gli annunci dilegati al franchise di Star Wars e ai supereroi di casa Marvel , è il momento di scoprire le novitàche potremo leggere tra la fine dell’anno corrente ed i primi mesi del 2018.

Nei primi minuti della conferenza tenuta presso il Lucca Comics & Games 2017, Panini Comics ha rivelato una sfilza di albi già disponibili, fra i quali spiccano il numero 74 di Bleach, acquistabile sia in edizione regolare che variano; il fanbook “Colorful Bleach”, che contiene un capitolo inedito; ed il primo volumetto Boruto, il sequel ufficiale di Naruto.



Il colosso editoriale ha poi anticipato che già durante il mese di dicembre saranno pubblicati il romanzo tratto da Boruto: Naruto the Movie ed il manga di Tadahiro Miura, Ghost Inn – La locanda di Yuna. In occasione del Free Comics Book Day che si terrà nei giorni 1 e 2 dicembre, i fan potranno inoltre mettere le mani su “Origin”, l’opera di Boichi, e sul curioso crossover fra gli Avengers e L’attacco dei Giganti.



A gennaio sarà invece la volta di Yokuoni – Desideri diabolici, disegnato da Mitabi Irohara, e delle riedizioni di Santa Rea (Mitsuru Hattori) e Blazer Drive (Seishi Kishimoto), entrambi già pubblicati in precedenza dall'editore GP Manga.



Per il mese di febbraio è prevista la pubblicazione di Amami lo stesso R, sequel della sensei Aya Nakahara che uscirà a cadenza trimestrale, e Devil’s Line di Ryo Hanada, una storia di vampiri che approderà in edicola ogni due mesi.



L’editore ha poi annunciato una serie di opere che raggiungeranno gli scaffali solo durante la primavera del 2018, senza però specificare delle date precise. Fra queste segnaliamo la presenza di Assassination Classroom: Character Book e Illustration Character, l’enciclopedia di One-Punch Man, Dolly Kill Kill di Yusuke Nomura e Yukiaki Kurando, Funohan Impossibility Defence di Arata Miyatsuki e Yuya Kanzaki, Youjo Senki – The saga of Tanya the evil di Carlo Zen e Chika Toujou, e infine la riedizione in tre volumi della storia originale di Anna dai capelli rossi, la quale vanterà persino le storie ancora inedite nel nostro paese.



Per la gioia degli affezionati al più famoso ninja biondo della storia, la pubblicazione dei romanzi inediti di Naruto riprenderà a partire dal mese di febbraio con Itachi’s story Daylight, Itachi’s story Midnight, Sasuke’s Story Sunrise, ed infine i due volumi che ci narreranno rispettivamente la storia di come Jiraiya abbia scritto la propria opera magna ("Il paradiso della pomiciata") e una storia con protagonisti Kakashi, Gai e Mirai Sarutobi.