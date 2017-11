Lucca Comics & Games 2017: le novità legate all'universo Marvel

Durante la conferenza tenuta stamani dapresso la manifestazione, la divisione italiana del colosso editoriale ha svelato i propri piani riguardo le future pubblicazioni legate all’universo

Il primo argomento trattato dall’editore non poteva che essere l’evento Secret Empire, la cui pubblicazione inizierà già questo mese e si concluderà nel mese di aprile 2018, dopo dieci uscite. Ne sono inoltre previsti un numero zero, già in vendita presso la manifestazione, un epilogo, ed un albo promozionale che i lettori riceveranno gratuitamente presso le fumetterie che aderiranno al prossimo “Free Comic Book Day”, previsto nei giorni 1 e 2 dicembre 2017.



Parlando del crossover Generations, l’editore ha anticipato che i protagonisti compiranno viaggi nel tempo e dovranno arrivare al cosiddetto ‘Vanishing Point’: non si sa bene cosa sia, ma sarà introdotto subito dopo Secret Empire. Ognuno dei dieci numeri dell’evento approfondirà inoltre un personaggio della Marvel, svelandone pensieri e segreti. La pubblicazione in suolo italiano avrà inizio nel mese di febbraio 2018 e si concluderà a metà maggio dopo 10 albi settimanali da 32 pagine ciascuno.



A marzo vedremo invece tornare nelle nostre edicole anche Venom che, vent'anni dopo la chiusura dello storico mensile, godrà di una nuova serie regolare: composto da 48 pagine, il nuovo spillato uscirà a cadenza quindicinale e includerà Venom, Edge of Venomverse, Venomverse e Venom INC.

Dopo il successo de Il Fichisismo Hulk, la collana di brossurati Marvel Trade Paperback proporrà una nuova ondata di inediti a costo contenuto già dal mese di dicembre. Nel mese di dicembre sarà la volta di Inumani e Weapon X, mentre a gennaio toccherà a Guardiani della Galassia presenta e Secret Warriors. La collana proseguirà poi a febbraio con Generation X.

Di seguito riassumiamo invece tutti gli annunci dell'editore riguardo ristampe e riedizioni di storie non più disponiibli:

la nuova collana quindicinale da edicola Marvel Legends riproporrà Amazing Fantasy , Fantastic Four e Black Panther in un formato identico alle controparti originali degli anni 60. Ad ogni albo sarà inoltre allegata in omaggio una metal plate che ricreerà la cover originale non localizzata;

Durante i minuti conclusivi della conferenza, l'editore ha infine anticipato l'arrivo della linea Marvel Playlist, che includerà storie fuori continuity per chi approccia all'universo Marvel per la prima volta, ed un progetto che pubblicherà storie in bianco e nero.