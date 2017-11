Lucca Comics & Games 2017: scopriamo gli annunci dell'editore Yamato Video

Direttamente dalla conferenza tenuta dain occasione del, apprendiamo le nuove uscite home video che ad anno nuovo approderanno sul mercato italiano.

Dopo aver raccolto in comodi cofanetti le serie Dragon Ball, Dragon Ball Z e Dragon Ball GT, il connubio formato da Yamato Video e Koch Media annuncia che nel mese di gennaio 2018 rilascerà un cofanetto DVD contenente i primi diciassette lungometraggi d’animazione legati al franchise, i due speciali televisivi di Dragon Ball Z (“Le origini del mito” e “La storia di Trunks”) e infine lo speciale “Dragon Ball GT: L’ultima battaglia”, per un totale di venti pellicole. Gli unici escusi saranno dunque i recenti “La battaglia degli Dei” e “La Resurrezione di F”, i cui diritti appartengono invece a Lucky Red.



L’editore ha anche rinnovato il proprio interesse verso le versioni HD dei suddetti lungometraggi, ma ha rivelato di non aver chiaro come sostenere un tale impegno economico. Per quanto concerne invece Dragon Ball Kai, la sua pubblicazione è del tutto esclusa in quanto un emittente non meglio specificato ne avrebbe sfortunatamente bloccato i diritti.



Mentre l’arrivo del cofanetto coi film di Dragon Ball era già nell’aria da mesi, il secondo annuncio di casa Yamato ci ha colti alla sprovvista. L’editore milanese ha infatti annunciato l’edizione home video, purtroppo solo in DVD, di Saint Seiya Hades: il cofanetto, previsto per un generico 2018, dovrebbe contenere tutti gli episodi dei tre capitoli che compongono Hades, ossia ‘Sanctuary’, ‘Inferno’ ed ‘Elysion’. Sfortunatamente Yamato non ha rivelato il prezzo del prodotto, ma i nostri inviati sul posto, nelle prossime ore, cercheranno di carpire all'editore qualche informazione in più, inclusa un'approssimativa finestra di lancio.

La seconda stagione di Saint Seiya - The Lost Canvas sarà rilasciata a gennaio in DVD e Blu-ray disc; Gianluca Iacono (storica voce di Vegeta) doppierà il personaggio di Ikelos, una delle quattro divinità dei sogni al servizio del sommo Hypnos.

Fra le altre notizie:

Lupin III - L'avventura italiana e Lupin III - La donna chiamata Fujiko Mine saranno pubblicati in DVD e Blu-ray disc;

e saranno pubblicati in DVD e Blu-ray disc; a partire dal mese di novembre, il canale Man-Ga trasmetterà Rainbow Days e Danganronpa con sottotitoli in italiano;

e con sottotitoli in italiano; il prossimo 14 dicembre verrà pubblicato in Blu-ray disc il film di Card Captor Sakura , il quale vanterà un doppiaggio inedito;

, il quale vanterà un doppiaggio inedito; è attualmente in corso il doppiaggio di Casshern Sins (Kyashan);

(Kyashan); l'editore si è detto al lavoro sulle riedizioni in Blu-ray disc del film di Black Jack, Ninja Scroll, Kyashan il mito, Yattaman, Lady Oscar, Nadia, Polymar, Gatchaman e la prima serie di Lupin.

In questa prima giornata della manifestazione, l’editore ha infine anticipato di avere anche dei piani riguardanti ‘Ken il Guerriero’, ma per il momento non ci è dato sapere di cosa si tratti. Incrociamo le dita e speriamo che l’editore possa proporci l’intera, storica serie in Ken in comodi cofanetti, come appunto fatto per l’intero franchise di Dragon Ball.