Lucca Comics & Games 2017: Tite Kubo non potrà partecipare alla manifestazione

A distanza di poche ore dall’attesa inaugurazione di, l’organizzazione della kermesse comunica ai partecipanti che il maestro, stimato autore del manga di successo, non potrà partecipare a quest’edizione della manifestazione.

Annunciato come ospite di Planet Manga (divisione orientale dell’editore Panini Comics), il noto mangaka nipponico ha infatti dovuto tirarsi indietro a causa di non meglio specificati problemi di salute insorti, sfortunatamente, proprio negli ultimi giorni. Il maestro si è dunque scusato coi fan che già fremevano all'idea di poterlo incontrare e ha dedicato loro un disegno che riportiamo in calce all’articolo.



Ricordandovi che la redazione di Everyeye.it parteciperà alla kermesse con un proprio padiglione situato in Piazza San Donato e facilmente rintracciabile sulla cartina ufficiale della fiera, vi lasciamo col comunicato ufficiale diffuso dagli organizzatori della manifestazione lucchese.

"Con grande dispiacere vi comunichiamo che il Maestro Tite Kubo non potrà essere presente alla manifestazione per improvvisi e inaspettati motivi di salute. L’editore Panini Comics e l’organizzazione di Lucca Comics & Games sono mortificati per la delusione che sono consapevoli di causare a tutti i fan che attendevano la presenza dell’autore in Italia anche se totalmente indipendente dalla loro volontà. Si sta valutando insieme al Maestro Kubo quali soluzioni adottare per consolare almeno in parte i lettori di Bleach che si stavano preparando ad incontrarlo in fiera. Verrà presto diramato un ulteriore comunicato con tutti i dettagli."