Lucca Comics & Games 2017: tutte le novità annunciate da J-POP

In occasione della manifestazione annuale Lucca Comics & Games , l’editore milaneseha tenuto una conferenza per annunciare ben sedici opere che approderanno nelle nostre fumetterie nel corso dell’anno venturo.

The Promised Neverland, manga scritto da Shirai Kaiu e disegnato da Posuka Demizu, è probabilmente stato il piatto forte dell’intera conferenza. Pubblicata in Giappone sulle pagine di Shonen Jump, quest’opera racconta la storia di Emma ed altri bambini cresciuti in un orfanotrofio dalle regole piuttosto severe; come se non bastasse, ai poveri orfanelli è proibito inoltrarsi nel bosco vicino…



Per soddisfare il sopraffino palato dei fan dei maestro Go Nagai, l’editore ha poi annunciato la pubblicazione italiana della cosiddetta Devilman Saga, una serie tuttora in corso in Giappone che al momento si compone di sei volumi.



Fra gli altri manga annunciati segnaliamo Made in abyss di Akihito Tsukishi, Monster Girl di Kazuki Fumatsu, Horimiya Hero di Ooz Hagiwara, Shimanami Tasogare di Yuuki Kamatami, Sette figli del drago di Ryuko Kui, Kakukaku Shikajima di Akiko Higashimura, La pomme prisonnière di Kenji Tsuruta, Yatamomo di Harada, Blood Bank di silb, Killing Stalking season 2 di Koogi, Dance in the vampire bund di Nozomu Tamaki, Armed Girl’s Machiavellism di Yūya Kurokami e Karuna Kanzaki, e infine il curioso Pokémon cookbook Maki Kudo.

Infine, per la gioia dei tanti spettatori affascinati dal lungometraggio del sensei Shinkai, l’editore ha annunciato il romanzo Your name. Another Side:Earthbound, scritto dallo stesso Makoto Shinkai e Arata Kanoh. Preparatevi dunque a rivivere le coinvolgenti vicende dei due protagonisti, raccontate stavolta dal punto di vista dei loro amici e familiari più stretti.