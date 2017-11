Lucca Comics & Games 2017: tutte le novità annunciate da Star Comics

Grazie alle informazioni pervenuteci direttamente dai nostri inviati presso Lucca Comics & Games 2017 , riportiamo le novità manga annunciate a ora di pranzo durante la conferenza tenuta dall’editore

Prima di svelare le nuove opere che potremo leggere già nei prossimi mesi, l’editore ha voluto ricordare ai partecipanti della kermesse i recenti festeggiamenti per il ventennale di ONE PIECE, il popolare manga di Eiichiro Oda. Per omaggiare il traguardo raggiunto dall’opera, Star Comics ha infatti prodotto due edizioni speciali del primissimo tankobon: una con copertina dorata, acquistabile solo durante i giorni della manifestazione lucchese, e una con copertina argentata, che approderà nelle fumetterie di tutta Italia il prossimo 8 novembre. Ogni albo sarà venduto al prezzo di 5,90 Euro e sarà corredato da alette, nonché da un poster contenente un messaggio dello stesso Oda.



Rimanendo in tema ONE PIECE, l’editore ha annunciano l’arrivo dell’Anime Comics di ONE PIECE GOLD: Il Film, progetto composto da due volumi che a partire dal mese di aprile 2018 sarà proposto in edizione brossurata con sopraccoperta. I due albi saranno interamente a colori, presenteranno scene inedite rispetto alla pellicola cinematografica e vanteranno una carta diversa da quella usata, in passato, per gli anime comics. Stando a quanto dichiarato, l’opera avrà cadenza mensile.

Il mese di gennaio segnerà il ritorno in Italia del quartetto di fumettiste noto come CLAMP, le quali ci proporranno le nuove avventure dell’eroe Shaoran nella miniserie Tsubasa: WoRLD CHRoNiCLE - Nirai-Kanai. Composta da tre volumi soltanto, l’opera uscirà a cadenza bimestrale in fumetteria, libreria e su Amazon.

Continua la collaborazione fra Star Comics ed i quotidiani del gruppo RCS! Dopo le riedizioni di Dragon Ball e ONE PIECE, la Gazzetta dello Sport ed il Corriere della Sera riporteranno in edicola il più famoso manga del sensei Gosho Aoyama: Detective Conan! L’arrivo di questa nuova edizione settimanale del fumetto è attualmente previsto per febbraio 2018.

Per la gioia dei molti fan di Hiro Mashima, è stato poi rivelato che a partire da marzo 2018 potremo leggere tutte quelle storie brevi con protagonisti Natsu e gli altri componenti di Fairy Tail, che purtroppo non trovarono spazio negli albi della serie principale. Intitolata Fairy Tail S - Short Stories, l’opera si compone di due volumi che usciranno a cadenza bimestrale.



Sempre nel mese di marzo, in edicola e fumetteria potremo trovare i primi numeri di Cells at Work! - Lavori in corpo di Hataraku saibo, Comic? – Atsushi Kaneko Extra Works di Atsushi Kaneko (albo autoconclusivo) e Uzumaki – Spirale di Junji Ito.



Aprile vedrà invece la pubblicazione di Vita da slime (Tensei shitara slime datta ken) di Taiki Kawakami, mentre a maggio assisteremo all’esordio italiano di Fragment of Horror (Ma no kakera), una raccolta di storie brevi alquanto inquietanti e firmate da Junji Ito, indiscusso maestro dell’horror nipponico.



Il maestro Ito ci terrà poi compagnia a giugno con Gyo – Odore di morte, una breve storia in due volumi, mentre a settembre conosceremo la bella protagonista di Yona la principessa scarlatta (Akatsuki no Yona), la più recente opera -tutt’ora in corso- della mangaka Mizuho Kusanagi.

L’editore ha infine destinato uno spazio alle riedizioni e ai progetti speciali che stanno uscendo proprio in questo periodo. Innanzitutto, Sailor Moon Eternal Edition, già annunciata qualche tempo fa da Star Comics, ha subito un lieve ritardo in quanto l’autrice stessa pretende che l’edizione sia il più fedele possibile all’originale.



La nuova edizione di Ranma, pur non essendo una cosiddetta ‘Perfect Edition’, sarebbe basata su materiali rieditati e di conseguenza verrà interamente revisionata. Per quanto riguarda invece la ristampa di Steel Ball Run, è stato comunicato che i testi rivisitati dall’autore verranno ritradotti.



Mentre a dicembre partiranno le attese ristampe di The Empire of Corpses, Il Riccio Innamorato e Kuroko's Basket, a gennaio sarà la volta del cosiddetto ‘Dragon Ball Full Color’: una riedizione completamente ripulita e ricolorata del manga, la quale vanterà la speciale colorazione ufficiale del sensei Toriyama. Il primo volume conterrà l’intero arco narrativo di Goku bambino.