Lucca Comics & Games 2017: tutti gli annunci Panini Comics legati a Star Wars

Durante l’evento lucchese, il colosso editorialenon poteva che annunciare una valanga di progetti che arriveranno sugli scaffali italiani nel corso dei prossimi mesi: una corposa selezione di opere che spaziano dal fumetto italiano a quello francese, per poi sfociare nell’immancabile

Proprio il franchise di fantascienza creato da George Lucas è stato al centro della conferenza Panini Comics, la quale ha rivelato che, già a partire dal mese di dicembre, troveremo in edicola la serie incentrata sul perfido Darth Vader. Nello stesso mese vedrà inoltre la luce il cofanetto “Star Wars 6 Movie Adaptation”, i cui albi saranno rilasciati anche singolarmente durante il corso del 2018.



L’attenzione dell’editore si è poi focalizzato sulle ristampe in edizione cartonata delle migliori opere legate al longevo franchise. Se nel mese di gennaio i riflettori saranno puntati su Yoda e Darth Maul, appunto protagonisti di Star Wars Collection vol 5: La Guerra Segreta di Yoda e Star Wars Collection Darth Maul (miniserie di Bunn e Ross), ad aprile 2018 potremo invece rileggere Star Wars Collection: Han Solo (Marjorie Liu, Mark Brooks) e Star Wars Collection: La Cittadella Urlante (Marco Checchetto, Kieron Gillen).



La linea di brossurati Star Wars Legends accoglierà invece, a partire dal mese di febbraio, Le Cronache dei Jedi, che questa volta sarà raccolta in due volumi e vanterà persino due numeri ancora inediti in Italia. A marzo 2018, infine, sarà la volta dei primi volumi di Star Wars Trade Paperback: Poe Dameron e Star Wars Trade Paperback: Dr. Aphra.



La conferenza tenuta stamani ha poi dato spazio anche alle pubblicazioni francesi, annunciando l’esordio in suolo italiano di Chronosquad e Infinity 8, una storia sci-fi del 2018, e pubblicata in otto volumi, in cui il numero “8” è appunto al centro di una simbologia molto particolare.



Passando alle produzioni americane, l’editore ha annunciato l’arrivo in Italia degli inediti Home of the Brave, l’atteso settimo volume di Criminal, Shaolin Cowboy (scritto e disegnato dall’artista Geofrey "Geof" Darrow, che in passato ha spesso collaborato con Frank Miller), Head Lopper, Think Ranking, The Discipline e Mr. Higgins Comes Home (il nuovo fumetto di Mike Mignola incentrato sui vampiri). Inoltre, con grande sorpresa dei partecipanti alla kermesse, è statato rivelato che opere del calibro di The Boys e Criminal torneranno disponibili in lussuose edizione deluxe.



Infine, tra le produzioni originali italiane e prodotte dalla stessa Panini, hanno trovato spazio Gurt, Ed è subito serial, Un'estate italiana ed il promettente Joyland, un western con animali antropomorfi, che esordirà nelle nostre fumetterie nella prima metà del 2018.