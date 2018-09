Lucca Comics & Games 2018: annunciata la nascita di 'Piazza Star Comics'!

Attraverso un nuovo comunicato stampa, Edizioni Star Comics ha annunciato quest’oggi la nascita di “Piazza Star Comics”, ovvero l’area di Lucca Comics & Games 2018 cui i visitatori della kermesse potranno esplorare l’universo dell’editore. Maggiori dettagli nel comunicato riportato subito dopo il salto!

Il traguardo dei 30 anni di Edizioni Star Comics non è stato un punto di arrivo, bensì di partenza, per consolidare il nostro status di “stella” italiana del fumetto. E visto che la casa del fumetto per antonomasia è Lucca Comics & Games, abbiamo deciso di diventare parte integrante e inscindibile del tessuto della città occupando un'intera piazza! È per questo motivo che, dall'edizione 2018 di Lucca Comics & Games, non dovrete più cercare lo stand Star Comics, né un semplice padiglione dedicato: la nostra stella brillerà su PIAZZA STAR COMICS, un luogo in cui esplorare tutto il nostro universo e incontrare grandi ospiti.

Per conoscere i dettagli riguardo a tutti i nostri ospiti – oltre al maestro Junji Ito, al quale è dedicata la mostra La spirale della mente, l’inferno della carne – ed eventi vi invitiamo a continuare a seguire il nostro sito ufficiale e la nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti.

Venite a trovarci in PIAZZA STAR COMICS (già Piazza San Giovanni)... perché la storia del fumetto in Italia passa attraverso i suoi protagonisti.

31 Ottobre-4 Novembre 2018: siete tutti invitati in PIAZZA STAR COMICS agli appuntamenti di Edizioni Star Comics a LUCCA COMICS & GAMES 2018!

Tutti coloro che vogliano partecipare agli eventi organizzati da Edizioni Star Comics per Lucca Comics & Games 2018 potranno recarsi a Lucca da mercoledì 31 Ottobre a domenica 4 Novembre 2018: qui tutte le informazioni riguardanti i biglietti. Non mancate!

